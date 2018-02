Als de krokusvakantie in het water dreigt te vallen Eva Van Driessche

11 februari 2018

12u00

Bron: Zappybaby.be

Jullie hadden leuke uitstapjes gepland, bezoek aan familie en zelfs een reisje. Maar dan steekt de griep een stokje voor al die plannen...

Helaas de griep treft ook de kleinsten onder ons. De wachtkamers van kinderartsen zitten bomvol met kleintjes met rode kaakjes en snotneusjes. Helaas kan je bij griep niet veel anders doen dan uitzieken. En soms zelfs een hele week lang. Maak van de nood een deugd en geniet van een cocoonvakantie met het gezin, gezellig thuis. Extra knuffels, lekker warme dekentjes en dan duimen dat die griep weer snel weg is.

Gezellige thuistips

1. Samen een filmpje kijken

Maar helaas word jij niet echt blij van Bumba of Tinkerbell. Vaiana is een nieuwe tekenfilm die via Netflix te bekijken is en die klein en groot kan bekoren.

2. Bak samen koekjes

Je huis lijkt veel gezelliger met de geur van vers gebak in huis. En ja, zieke kindjes mogen een extra verwennerij.

Dit lekkere recept voor citroenkoekjes is in een wip klaar.

3. Knutselen, kleuren, tekenen

Leg grote vellen papier op de vloer en laat jullie creativiteit los. Wist je dat tekenen ook voor volwassenen heel ontspannend werkt?

4. Verkleedfeest

Elke dag ben je iemand anders. Laat je kinderen 's ochtends jouw outfit kiezen. Wedden dat je nog geweldige combinaties ziet zodat je zin in shoppen ook gestild is?

5. Bouw een kamp

Maak van je living een gezellige warme plek met extra kussens, knuffelberen en misschien ook een tent om in te kruipen. Middagdutjes zijn toegestaan.

Tips om de griep snel te doen verdwijnen

1. Was je handen regelmatig met water en zeep, zeker als je net je ziek kindje hebt verzorgd.

2. Ventileer je huis en de slaapkamers goed. Zet het raam een kwartiertje open na het opstaan en net voor het slapengaan.

3. Een kindje met koorts mag niet naar de crèche en gaat beter ook even niet bij andere kindjes spelen. Als de dokter echt griep heeft vastgesteld blijf je beter binnen.

4. Hou een zakdoekje of hand voor de mond bij het hoesten en niezen.

5. Gebruik papieren zakdoekjes die je weggooit na gebruik.