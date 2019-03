Alle 70.000 'plaspoorten' de deur uit MAC

28 maart 2019

00u00 0 Familie Het 'plaspoort' is een enorm succes. Eén week na de introductie van het boekje waarmee Kind & Gezin ouders wil helpen om hun peuter of kleuter zindelijk te krijgen, zijn alle 70.000 exemplaren de deur uit.

Kind & Gezin ontwikkelde het 'plaspoort' samen met experts van universiteiten. Met het gratis boekje kunnen ouders, grootouders, de opvang en de kleuterschool elkaar op de hoogte houden van de vorderingen. De organisatie reageert tevreden.

"Toch willen we aanstippen dat Kind & Gezin niét verwacht dat kinderen zindelijk zijn op 2,5 jaar, zoals op sociale media wordt beweerd", zegt woordvoerster Leen Du Bois. "Elk kind wordt zindelijk in z'n eigen tempo. Dwingen is nooit oké. Het is wel goed dat we elk kind op eenzelfde motiverende manier ondersteunen.”