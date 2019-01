Aha: daarom kruipt je kat zo graag in een kartonnen doos Nele Annemans

09 januari 2019

14u06

Bron: PureWow 0 Familie Ook een kat in huis? Dan merkte vast wel al op dat die verzot is op kartonnen dozen. Maar waarom palmt je fluffy viervoeter al de dozen van je nieuwe soldenaanwinsten in? Onderzoekers vonden enkele logische verklaringen.

Voor een studie van de universiteit van Utrecht werden 19 katten 2 weken lang naar een kattenasiel gebracht. 10 katten kregen een kartonnen doos als hun nieuwe thuisbasis, de 9 andere niet. Wat bleek? De katten die wél een kartonnen doos ter beschikking hadden, konden veel sneller wennen aan hun nieuwe, onbekende omgeving dan de viervoeters die het zonder doos moesten doen. Bovendien waren de katten mét kartonnen doos minder gestrest, gelukkiger én liever tegenover mensen.

Een verklaring is dat katten van nature jagers zijn. Als katachtigen zich gestrest, onrustig of onzeker voelen in een vreemde ruimte, verschuilen ze zich immers liever dan ten aanval te gaan. Natuurlijk is je harige vriend nieuwsgierig, maar hij is ook erg voorzichtig en hij vertrouwt niemand. Katten houden er bovendien van om te sluipen als ze aan het jagen zijn. Een kartonnen doos werkt dus perfect als harnas om hen te beschermen tegen andere roofdieren of verrassingen.

Nog een erg logische verklaring waarom je trouwe viervoeter altijd op papieren zakken of in een kartonnen doos kruipt? De warmte. Katten zijn immers dol op een warme omgeving. Tot slot zouden ze het ook doen om hun territorium af te bakenen. Kortom, redenen genoeg om de doos van je nieuwe Zalando-aanwinst niet meteen weg te gooien, maar aan je fluffy huisdier te schenken.