Aflikken speentje beschermt mogelijk tegen allergieën bij baby’s Jop de Vrieze

19 november 2018

09u49

Bron: De Volkskrant 0 Familie Wie z’n kinderen wil beschermen tegen allergieën, doet er mogelijk goed aan hun speentjes niet onder de kraan of in kokend water schoon te maken, maar met de eigen mond. Zo zou de ouder onschuldige mondbacteriën overdragen op het kind, die helpen het afweersysteem goed af te stellen.

Dat concluderen Amerikaanse onderzoekers op basis van studieresultaten die ze afgelopen vrijdag presenteerden op het jaarcongres van de American College of Allergy, Asthma and Immunology in Seattle.

Je hebt 15% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN