Actrice Brit Van Hoof: "Mijn zoontje is zoveel grootser dan een hoofdrol" Redactie

16u47

Bron: NINA 0 Stephen Mattues . Familie Ze combineert fluweelzachte looks met een verrassend schorre stem en ze barst van het talent. Actrice Brit Van Hoof zet in ‘Vele hemels boven de zevende’ haar allereerste hoofdrol neer. En hoe!

"Ik vind het vooral raar," bekent Brit in het coverinterview in NINA deze week. "Iemand op de set zei het ook: 'Hé, jij hebt wel de hoofdrol hé'. Ik heb dat zelf lange tijd niet doorgehad, of zo. Vermoedelijk moet ik de schuld op de hormonen steken. Ik was maar net bevallen. (...) Er is nu iets in mijn leven dat zoveel grootser is dan de hoofdrol in een film."

NINA .