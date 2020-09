VTech Gesponsorde inhoud Aaaah brand, sneeel, blussen! Aangeboden door VTech

15 september 2020

10u00 0

Lieve Vandeweghe is influencer en mama van Sun (2) en Finn (4). Haar zonen hebben de brandweerkazerne van ‘Toet Toet Cory Carson’ uitgetest, een grote speelset, losse autootjes zoals een helikopter en brandweerwagen, en ook DJ Loco, een muzikale trein.

“De Netflix-serie ‘Toet Toet Cory Carson’ is een hit hier. Het hoofdpersonage Cory beleeft leuke avonturen met zijn zusje Chrissy en de jongens kijken heel graag naar de reeks. Dankzij deze speelset komen de autootjes ook naast het scherm tot leven. Finn is gek op Haily de helikopter en Sun laat zijn Benny Brandweerauto niet meer los. Samen maken ze de wildste verhalen. “Oh nee, het poesje zit in de boom, we moeten het redden!” Heel schattig om hen zo bezig te horen. Onlangs stond er een auto in brand in onze straat en dat hebben ze natuurlijk meteen nagespeeld met hun brandweerkazerne.

55 melodietjes

Doordat de speelsets interactief zijn, met allerlei geluiden, zinnetjes en liedjes, spelen mijn zoontjes er lang mee. Twee uur aan een stuk zijn ze zoet geweest met DJ Loco! Pure me-time, want ik kon hen vanop een afstandje gadeslaan.Het leukste vind ik dat de DJ Loco treinset 55 (!) melodietjes heeft. Dat is niet alleen voor de kinderen aangenaam, maar vooral voor de ouders die erop moeten luisteren. (lacht) Ik heb mezelf zelfs al betrapt op het neuriën van Suns favoriete liedje. Zijn papa moest lachen, maar het zijn écht aanstekelijke nummers. Een tip: je kan het geluid ook tijdelijk uitzetten.

Het speelgoed blijft nog op zoveel andere manieren entertainen door de vele lichtjes en knopjes, dat de jongens het voor eventjes niet erg vinden.

Boysproof speelgoed

Sun en Finn zijn niet de meest rustige spelers, dus het speelgoed – en vooral de helikopter – is al vaak de lucht in gevlogen. Elke keer houd ik mijn hart vast, maar elk stuk heeft het tot nu overleefd. Dat het goeie kwaliteit is, weet ik omdat Finn voor zijn geboorte een VTech takelwagen heeft gekregen. Dat is intussen vier jaar geleden, maar die is nog zo goed als nieuw.

Het speelgoed is ook educatief. Onlangs begon Sun ‘Schipper mag ik overvaren’ te zingen, een liedje dat hij enkel en alleen opgepikt heeft door met het muzikale treintje DJ Loco te spelen. Dat vond ik wel knap.

Nu de jongens op de leeftijd komen dat ze de serie rond Cory Carson ook goed vinden, wordt het natuurlijk nog leuker. Ze kijken eerst op tv naar de verhalen van Cory en Chrissy en spelen ze daarna zelf na. Zo hebben ze er twee keer plezier aan!”

Meer info? Surf naar www.vtechnl.com.