9 wetenschappelijk bewezen dingen die ouders van succesvolle kinderen doen VW

04 november 2019

09u56

Bron: Business Insider 3 Familie We willen allemaal onze kinderen zien slagen in het leven. Maar wat kan je zelf doen om ervoor te zorgen dat ze opgroeien tot succesvolle volwassenen? Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat dit de negen dingen zijn die ouders van succesvolle kinderen zeggen.

1. Zeg niet dat ze later alles mogen worden wat ze willen

Uit een enquête onder 400 tieners, uitgevoerd door marktonderzoeksbureau C R Research, is de jeugd van tegenwoordig niet geïnteresseerd in het werk dat de komende jaren moét gedaan worden. In plaats daarvan streven ze ernaar om muzikant, atleet of videogame-ontwerper te worden. Niet meteen de meest voor de hand liggende beroepen. In realiteit zullen het vooral de jobs in de gezondheidszorg zijn die de komende jaren hoognodig zijn. Waarom je kind niet in de richting van (een goedbetaalde) job in die sector sturen?

2. Eet samen met het gezin

Volgens een non-profitorganisatie die actief is aan de Harvard universiteit, vertonen kinderen die ongeveer vijf dagen per week met het gezin samen eten minder kans om te vervallen in drugsgebruik, obesitas of depressie. Bij hen werden ook minder tienerzwangerschappen gerapporteerd. Bovendien zouden ze ook betere punten scoren op school, over een uitgebreidere woordenschat beschikken en meer zelfvertrouwen hebben.

3. Let op de schermtijd

Onderzoekers ontdekten dat het brein van kleine kinderen permanent kan worden aangetast als ze te veel tijd besteden aan het gebruik van tablets of smartphones. Zo wordt bijvoorbeeld de ontwikkeling van bepaalde vaardigheden belemmerd, waaronder focus, aandacht, woordenschat en sociale vaardigheden. De American Academy of Pediatrics raadt daarom aan dat kinderen onder de 18 maanden helemaal geen schermtijd zouden moeten hebben. Voor kinderen tussen twee en vijf jaar beperk je de schermtijd liefst tot één uur per dag. Voor oudere kinderen is het vooral een kwestie van ervoor te zorgen dat het gebruik van een tablet of smartphone niet de plaats inneemt van het krijgen van voldoende slaap, lichaamsbeweging en sociale interactie. Bovendien zegt de American Academy of Pediatrics dat de eettafel, auto en slaapkamer media-vrije zones zouden moeten zijn.

4. Ga zelf ook werken

Er zijn zeker familiare voordelen aan het hebben van een moeder die thuis blijft, maar onderzoekers van de Harvard Business School ontdekten dat wanneer moeders buitenshuis werken, hun dochters meer kans hebben om later zelf werk te zoeken, leidinggevende functies te vervullen en meer geld te verdienen dan leeftijdsgenoten wiens moeder geen carrière had.

5. Laat hen klusjes uitvoeren

Uit de Harvard Grant Study blijkt dat de deelnemers die het grootste professionele succes bereikten, klusjes moesten uitvoeren van hun ouders toen ze nog een kind waren. Er is dus niets mis mee om je kinderen enkele huishoudelijke verantwoordelijkheden te geven, zoals het uitladen van de afwasmachine, het sorteren van de was of het voeren van de huisdieren.

6. Vermijd onmiddellijke voldoening

Ken je het klassieke Marshmallow Experiment uit 1972? Daarbij kreeg een jong kind een marshmallow voorgeschoteld, met de belofte dat hij of zij een tweede snoepje krijgt wanneer hij of zij zich kan bedwingen om de marshmallow op te eten terwijl de onderzoeker 15 minuten de kamer uitgaat. Vervolgstudies in de komende 40 jaar toonden aan dat de kinderen die de verleiding konden weerstaan om de marshmallow te eten, opgroeiden tot volwassenen met betere sociale vaardigheden, hogere punten op school en minder kans op drugsmisbruik. Bovendien bleken ze ook minder zwaarlijvig te zijn en beter in staat om met stress om te gaan. Om kinderen te helpen om deze vaardigheid op te bouwen, moet je ze trainen om taakjes te hebben die elke dag moeten worden gedaan… zelfs als ze er geen zin in hebben.

7. Lees voor

Onderzoekers van de New York University School of Medicine ontdekten dat baby’s wiens ouders aan hen voorlezen, vier jaar later een betere taalvaardigheid hebben en over vroege leesvaardigheid beschikken, zelfs voor ze naar de lagere school gaan. Bovendien groeien kinderen die van boeken houden op tot volwassenen die voor het plezier lezen, wat meteen ook een hele hoop voordelen heeft. Zo blijkt lezen voor het plezier gekoppeld aan een grotere intellectuele vooruitgang in woordenschat, spelling en wiskunde.

8. Ga op reis

De Student and Youth Travel Association ondervroeg 1432 leerkrachten. Zij gaven aan dat reizen tal van voordelen heeft op studenten. Met name:

Wens meer te reizen (76%)

Verhoogde tolerantie voor andere culturen en etnische groepen (74%)

Verhoogde bereidheid om te weten / leren / verkennen (73%)

Verhoogde bereidheid om verschillende voedingsmiddelen te proberen (70%)

Verhoogde onafhankelijkheid, zelfrespect en vertrouwen (69%)

Meer intellectuele nieuwsgierigheid (69%)

Verhoogde tolerantie en respectvolheid (66%)

Beter aanpassingsvermogen en gevoeligheid (66%)

Meer extravert zijn (51%)

Betere zelfexpressie (51%)

Verhoogde aantrekkelijkheid voor toelating tot het college (42%)



Ligt het niet in je (financiële) mogelijkheden om naar het buitenland te gaan? Niet gevreesd, want ook binnen eigen land reizen zou vergelijkbare voordelen met zich meebrengen.

9. Laat hen falen

Hoewel het contra-intuïtief lijkt, is het een van de beste dingen die een ouder kan doen. Volgens Dr. Stephanie O’Leary, een klinisch psycholoog die gespecialiseerd is in neuropsychologie en auteur van ‘Ouderschap in de echte wereld: de regels zijn veranderd’, is falen op verschillende niveaus goed voor kinderen. Ten eerste helpt het om je kind met falen te leren omgaan, een vaardigheid die zeker nodig is in de echte wereld. Het biedt hem of haar ook de levenservaring die nodig is om op een echte manier met leeftijdsgenoten om te gaan.

Falen zorgt er ook voor dat het kind beseft dat hard werken en doorzettingsvermogen nodig zijn om ergens te komen, zelfs al hangt er misschien niet meteen een medaille of prijs aan vast. Na verloop van tijd zullen kinderen die al hebben gefaald veerkrachtiger worden en meer bereid zijn om moeilijke taken en activiteiten uit te voeren omdat ze niet bang zijn om te falen. Je kind laten falen, en niet meteen zelf tussenkomen om de boel recht te trekken zorgt er bovendien voor dat je kind zelfvertrouwen krijgt. Je geeft je kind immers de boodschap dat je hem of haar vertrouwt, en dat je er zeker van bent dat ze de uitkomst aankunnen, zelfs als die negatief is.