9 taken die je huis in herfstmodus brengen Liesbeth De Corte

26 september 2018

08u54

De temperaturen zijn de laatste weken langzaamaan gezakt en dat betekent maar één ding: de herfst is in het land. Maar voor jij je warmste pantoffels bovenhaalt en lekker knus onder een deken kruipt, is het eerst tijd voor actie. Een hoogstnodige schoonmaakactie om precies te zijn.

1. Ontdooi de vriezer

Staat er telkens een dikke ijslaag op je te wachten zodra je je diepvriezer opendoet? Dan is het tijd om hem eens uit te kuisen. Alles wat er al langer dan een jaar inzit, kieper je weg. Met de rest kan je 's avonds een heus eetfestijn organiseren.

2. Zet je keuken op orde

Ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar na enkele maanden staat mijn werkblad steevast vol met allerlei kruiden, flessen olie en glazen potten met pasta en rijst. Het gevolg: je hebt nog amper plaats om te kokerellen. Geef alles wat je amper gebruikt een plaatsje in de kast en laat enkel het hoogstnodige staan.

3. Kuis de bbq

De kans dat we nog aangenaam verrast worden door een Indian summer is klein, zéér klein. De kans dat je binnenkort nog eens gaat barbecueën is, indien mogelijk, nog kleiner. Het ideale moment dus om je barbecue eens fatsoenlijk schoon te maken en op te bergen.

4. Kuis de ramen

Geloof ons vrij: dit taakje wil je niet uitstellen tot putje winter. Profiteer van de late avondzon en het niet al te koude weer om je ramen proper te maken. Binnen én buiten!

5. Geef je kleerkast een update

Eerlijk? Die shorts en flodderige zomerjurkjes zullen de komende zes maanden het daglicht niet meer zien. Hoogste tijd om ze in te wisselen voor gezellige truien, lange broeken en - waarom ook niet - je handschoenen. Nu je toch bezig bent, doe je er goed aan om eens in je wasmand te kijken. Liggen er spullen in die je al meer dan een jaar niet meer hebt gedragen? Dan moet je eens overwegen om de kledingstukken weg te schenken.

6. Maak je handtas leeg

Wanneer een handtas al een tijdje meegaat en de vaste metgezel is van jouw arm, wordt die steeds voller en voller. Met onder meer rekeningen, pennen, papieren zakdoeken, visitekaartjes en oude sleutelhangers. Haal alle rommel eruit en je zal letterlijk met een lichtere tred door het leven gaan. Die vijf verschillende lipsticks mag je van ons laten zitten. Je weet maar nooit wanneer ze van pas komen.

7. Zet je verwarming al eens op

Test eens of je verwarming nog werkt. Het klinkt onnozel, maar als er iets mis is met pakweg je boiler, kom je daar liever nu achter dan wanneer het buiten begint te vriezen.

8. Trek die rommelige lade eens open

Iedereen heeft er zo eentje: de rommelige lade, hoek of kast. Je weet wel, die plek waar alles eindigt dat je niet meteen een plaats kan geven. Die kaartjes voor je verjaardag, die brieven van je werk waarbij je niet weet wat je ermee moet aanvangen, gekregen decoratie die je stiekem niet zo mooi vindt. Trek er tijd voor uit en geef alles een plaats, zij het in de vuilbak.

9. Bepaal wat je gaat doen met je vakantiefoto's

Of je nu enkele foto's wil ophangen in een kader aan de muur of je een fotoboek maakt: doe iets met je vakantiekiekjes! Anders krijg je achteraf spijt dat je ze nooit meer bekijkt en op deze manier kan je de zomerse vakantie-vibe toch nog een beetje vasthouden.