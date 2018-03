9 hacks voor de lenteschoonmaak Kristel Mauriën

21 maart 2018

15u14 6 Familie Ook een lenteschoonmaak gepland maar weinig tijd en zin daarvoor? Inez van Eijk, de auteur van ‘De Huishoudkalender’, verzamelde oude trucs en nieuwe hacks om vervelende huishoudklusjes snel aan te pakken.

Familie 1. Kookvocht van aardappelen tegen groene aanslag

«Groene aanslag op je terras of balkon kan je snel en makkelijk doen verdwijnen met het hete kookvocht van aardappelen. Minder schadelijk voor het milieu en wie het regelmatig doet, voorkomt dat de groene aanslag weer opnieuw een dikke laag kan vormen.»

2. Minder poetsen, toch alles schoon

«De meeste mensen plannen een grondige schoonmaakbeurt bij het begin van de lente. Helaas kunnen stof en ander vuil er snel weer toe leiden dat je niet meer ziet dat je enkele weken daarvoor grondig schoongemaakt hebt. Om poetswerk te voorkomen in de maanden daarna leg je in en op de keukenkasten een vel papier of krant zodat stof en vetdeeltjes een plakkerig laagje vormen op het papier en niet meer in je kast. Af en toe het papier vervangen is dan het enige wat je nog moet doen.»

3. Ramen lappen met de krant

«Blinkende ramen zijn het summum van de lenteschoonmaak, al is het niet zo evident om ze streepvrij te krijgen. Ramen lappen in de felle zon veroorzaakt sowieso strepen. Voor een fantastisch, blinkend resultaat kies je dus beter een dag met weinig zonlicht uit en wrijf je de gelapte ramen na met een prop krantenpapier of vloeipapier om de laatste strepen te doen verdwijnen.»

4. Poetsen met oude panty’s

«Oude panty’s of geladderde exemplaren zijn ideaal om te gebruiken bij het stofzuigen. Knip de voet af en bevestig die met een elastiekje om de stofzuigerslang. Zo kan je haren makkelijker wegzuigen op meubels, tapijten en/of kledij. De haren blijven plakken aan het nylon.

Met een bolletje opgerolde panty’s kan je ook kwetsbare oppervlakken poetsen — bijvoorbeeld auto’s en spiegels — zonder dat er krassen ontstaan.»

5. Laurier tegen muffe geurtjes

«Ruimtes en kasten die lang gesloten waren, kunnen erg muf ruiken. Die geur verdrijf je snel met een smeulend laurierblad in een asbak, op een veilige plek.»

6. Propere keukendoekjes met de microgolfoven

«Vaatdoeken en keukenhanddoeken zitten boordevol huishoudbacteriën, zelfs al gebruik je ze alleen maar om snel je handen mee af te drogen. Vaatdoeken die altijd vochtig zijn, bevatten zelfs nog meer bacteriën en ze even uitspoelen in het afwaswater is het domste wat je kunt doen. Beter leg je ze nat gedurende een tweetal minuten in de magnetron op vol vermogen zodat alle huishoudbacteriën weer — voor even — verdreven zijn.»

7. Azijn maakt alles schoon

«Azijn is milieuvriendelijk en werkt reinigend zonder het materiaal te beschadigen. Je kan er vetplekken op houtwerk, roest op verchroomd materiaal en kalkaanslag in waterkokers en douchekoppen mee aanpakken. Zeker naspoelen.»

8. Soda tegen verstopping

«Agressieve ontstoppingsmiddelen tasten sommige afvoerpijpen aan. Om de paar weken enkele scheppen soda in de afvoer van de wastafel, douche, bad en gootsteen doen, gevolgd door een liter kokend water, voorkomt verstoppingen.»

9. Wol en zijde zelf wassen

«Wollen en zijden kleren kan je ook zelf wassen, zelfs al adviseert het etiket chemische reiniging. Doe het met een apart wolwasmiddel of milde shampoo (zonder conditioner): dit kan in de wasmachine met een speciaal wolprogramma of gewoon met de hand in koud water. Vervolgens grondig uitspoelen, maar niet wringen of centrifugeren in de droogtrommel. Wollen kleren laat je het best drogen op een dikke handdoek. Zijden kleren hang je op een hanger met ronde uiteinden.»