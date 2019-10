8 op de 10 ouders lezen verhalen voor: dit zijn de 10 populairste kinderboeken (+ WIN tickets voor een voorleesmoment met Nachtwacht) LDC

23 oktober 2019

17u02 0 Familie Voordat de kinderen in bed kruipen nog een verhaal voorlezen: het is en blijft een wijdverspreid slaapritueel. Maar liefst 8 op de 10 ouders doen het, zo blijkt uit een studie van iVox. Beetje inspiratie nodig als mama of papa? We sommen voor jou de meest populaire kinderboeken op.

Elk Belgisch gezin heeft gemiddeld 33 kinderboeken in de kast staan, en daar wordt gretig gebruik van gemaakt. Dat blijkt althans uit een rondvraag van onderzoeksbureau iVox bij 1.000 landgenoten, in opdracht van Huawei, dat met StorySign een applicatie ontwikkelde die een selectie boekjes omzet naar Vlaamse Gebarentaal. 8 op de 10 ouders lezen regelmatig een verhaaltje voor. 9 op de 10 genieten ook van dat kleine momentje samen met hun kinderen en vinden dat het de band met hun kroost versterkt.

De overgrote meerderheid leest het liefst voor in de kinderkamer, naast het bed of mee onder het deken. 24,4% doet het in de woonkamer. Wat favoriete boeken betreft, blijven klassieke Disneyverhalen en sprookjes het goed doen. Benieuwd naar de volledige top 10 van meest geliefde kinderboeken? We sommen ze even voor je op.

Top 10:

1. Tiny

2. Disneyverhalen

3. Sprookjes van de gebroeders Grimm

4. Kuifje

5. Pietje Puk

6. De Vijf

7. Suske en Wiske

8. Verhalen van Hans Christian Andersen

9. Kruistocht in spijkerbroek

10. Ex aequo: Assepoester/Matilda/Harry Potter en Jommeke

Op 6 november komt Nachtwacht naar de StorySign-stand op de Boekenbeurs voor een voorleesmoment. Wij mogen 20 tickets weggeven voor dit exclusieve moment. Winnen? Dat doe je door deel te nemen aan onderstaande wedstrijd.