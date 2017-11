7 x mooie plekken om een herfstwandeling te maken Timon Van Mechelen

14u56 0 Photo by Dave Robinson on Unsplash vhhhhhhhhhh Familie Het is prachtig weer vandaag en je moet waarschijnlijk niet werken; het uitgelezen moment dus om een herfstwandeling te maken. Wij zochten 7 plekjes voor je uit waar je kunt genieten van de bonte kleurenpracht die de herfst te bieden heeft.

1. Nationaal Park Hoge Kempen, Limburg

Het enige nationaal park van Vlaanderen telt 5700 hectare puur natuur, plaats genoeg dus om een stevige wandeling te maken. Er zijn 40 verschillende vaste wandelingen in het park, variërend van 3 km tot 14 km. Meer info daarover vind je op nationaalparkhogekempen.be.

2. De Groene Wandeling, Brussel

In de Groene Wandeling ontdek je alle verschillende facetten van het landschap van het Brussels Gewest. Er zijn zeven wandeltrajecten, tussen de 5 km en 12 km. Veel mensen fietsen de routes ook om er zo meer achter elkaar te kunnen doen. Meer info vind je op www.leefmilieu.brussels.

3. Wortel-Kolonie, Hoogstraten

Onlangs werd Wortel-Kolonie nog erkend als stiltegebied, een plek waar de geluiden van de natuur overheersen. Het is dus de ideale locatie om even al je zorgen achter je te laten en in pure rust te genieten. Meer info vind je op natuurenbos.be/wortel-kolonie.

4. Het Brakelbos, Brakel

Het Brakelbos leent zich geweldig om met je kinderen te gaan wandelen. Er zijn zelfs twee wandellussen 'het Reeënpad' en 'het Bosmuizenpad' die specifiek zijn uitgestippeld om met het gezin te doen. Meer info vind je op natuurenbos.be/brakelbos.

5. Walenhoek, Niel

In natuurgebied Walenhoek kun je onder meer genieten van de pracht en praal van loofbomen in schitterende herfstkleuren. Notenrapers zijn er verder ook aan het goede adres, net als paddenstoelplukkers. Meer info vind je op natuurenbos.be/walenhoek.

6. Hoge Venen

Het uitgestrekte landschap van de Hoge Venen is beschermd en daardoor nog zo goed als onaangeroerd. Je kunt er dus ongestoord genieten van de natuur en het landschap. Er zijn ook heel wat paden die breed genoeg zijn voor rolstoelen en kinderwagens. Niemand in het gezin hoeft dus thuis te blijven. Meer info vind je op eastbelgium.com.

7. H et Kluisbos, Kluisbergen

Een natuurgebied op de heuvels van de Vlaamse Ardennen, hier moet je dus zijn voor het échte wandelwerk. Met zijn 9,2 kilometer en pittige hoogteverschillen doet de Kluisbosroute elk wandelaarshart sneller slaan. Meer info vind je op kluisbos.be.

