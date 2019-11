7 op de 10 lenen geld voor de kinderen Sven Spoormakers

28 november 2019

05u00 3 Familie Liefst zeven op de tien Belgen zeggen dat ze dit jaar geld geleend hebben om 'iets' voor de kinderen te betalen. "Ouders voelen sociale druk en willen hun kroost die dure kleding of dat schoolreisje toch gunnen."

"Een hallucinant cijfer", vindt Guy Colpaert, CEO van Intrum, een financiële dienstverlener die jaarlijks onderzoekt of en hoe Europese huishoudens erin slagen rond te komen. "Mensen die zich geen grote uitgaven voor de kinderen kunnen veroorloven, doen het tóch vanwege de sociale druk. Ze willen per se dat hun zoon of dochter die dure kleding kan dragen of dat schoolreisje kan maken, ongeacht de financiële gevolgen." Beterschap verwacht Colpaert niet meteen, zeker nu de regels voor hypothecair krediet strenger worden. "De banken mogen binnenkort geen 100% van de verkoopprijs meer toestaan. Als ouders dan geld gaan lenen om ervoor te zorgen dat hun kinderen alsnog een woning kunnen kopen, komen ze in een schuldenspiraal terecht."

Het is trouwens een steeds grotere zorg van Belgische vaders en moeders: zullen hun kinderen nog wel rondkomen? Net geen drie op de tien (29%) denken dat hun kroost het financieel slechter zal hebben dan zijzelf, tegenover 23% vorig jaar. Vlaamse ouders zien de toekomt rooskleuriger in dan Waalse (27% tegenover 34%). Ook het aantal ouders die verwachten dat de kinderen om financiële redenen langer thuis zullen blijven wonen, zit in de lift: van 19% vorig jaar tot 28% nu. Ruim de helft gaat er bovendien van uit dat zoon- of dochterlief ook nadat hij of zij alleen is gaan wonen nog steun nodig zal hebben.

Vier op de tien Belgen zijn onvoldoende financieel geletterd: “We zijn de controle over onze geldzaken kwijt”: lees het hele verhaal in HLN+ , exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken gratis!