7 manieren om met je smartphone de relatie met je familie en partner te verbeteren Jente Hautekeete

09 april 2018

12u13

Bron: Huffpost 0 Familie Dat een groeiend aantal landgenoten worstelt met zijn smartphonegebruik is ondertussen geweten. Dat dat tot leidt tot problemen, denk aan een verstoord slaappatroon en intimiteitsproblemen met je partner, ook. Deze tips helpen je om van deze slechte gsm-gewoontes af te geraken en terug focus te leggen op je kinderen en/of partner.

1. No phone zone

Stop met het opladen van je gsm in de slaapkamer, zie het als een plek om jezelf op te laden in plaats van je gsm. En dat het (terug) een plek voor intimiteit wordt. Ook de keukentafel is zo’n 'no phone zone'. Zorg dat dit plaatsen worden voor echte communicatie met anderen in het huis, je partner of kinderen bijvoorbeeld.

2. Tijdafspraken

Wanneer je thuiskomt van je werk of school en de hele familie samen is, is er geen nood om naar je gsm te grijpen. Al je relaties zullen verbeteren door zo veel mogelijk te ‘unpluggen’ en je gsm weg te leggen. Maak afspraken dat wanneer je samen bent je de gsm even loslaat, zeker laat op de dag of tijdens het eten. Dit geeft onbewust ook een teken aan je gesprekspartner dat je geïnteresseerd bent in hen.

3. Een social media detox

Leg je gsm vaker weg of post niet alles wat je doet op je Instagram Stories. Een sociale media detox kan op verschillende manieren en niveau’s. Je moet niet noodzakelijk abrupt je sociale media kanalen afsluiten, alhoewel dit wel de meest effectieve manier is, afbouwen kan ook. Laat je vrienden weten dat je een tijdje wat minder of niet beschikbaar zal zijn via sociale media. Zo kan je rustig de gsm loslaten en je bezighouden met nuttigere zaken. Meer echt contact bijvoorbeeld; maak afspraken met vrienden, uitstapjes met je kinderen of plan een extra date night met je partner in.

4. Zet je notificaties uit

Notificaties of meldingen zijn de elektronische vorm van die ene persoon die je continu lastig valt met onnodige informatie of weetjes. Zet je notificaties uit zodat je niet 24/7 verleid wordt om je gsm terug vast te pakken. Geef nu toe, je kijkt toch liever liefdevol naar je partner dan hersenloos naar een filmpje over zingende katten?

5. Vermijd apps

Er zijn verschillende apps die je zouden helpen met het minderen van je gsm-gebruik. Hoewel deze apps kunnen helpen op korte termijn moet je niet altijd op deze apps terugvallen. Want je gsm gebruiken om een gsm-probleem op te lossen lijkt wat onlogisch. Probeer uit eigen wilskracht je gsm weg te leggen in plaats van een app te gebruiken die hem een half uur vergrendelt.

6. Onderhoud vriendschappen

Het is soms lastig om relaties en vriendschappen goed te onderhouden. Het is leuker om echt een gesprek aan te gaan met je vrienden over de reizen die ze net gedaan hebben dan gewoonweg de foto’s op Facebook ervan te liken. Maak plannen met vrienden – natuurlijk mag je je gsm hiervoor gebruiken – zo bouw je sterkere vriendschappen op.

7. Maak meer tijd voor familie

Qualitytime kan zorgen voor een wereld van verschil in je leven. Telkens als je naar je gsm wil kijken wanneer dat niet noodzakelijk is, kijk je beter naar je partner, kinderen of iets anders waar je om geeft. Geef je tijd aan zaken en mensen die een positief effect hebben op je.