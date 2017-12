7 lifehacks die koken voor een gezin makkelijker en aangenamer maken Timon Van Mechelen

11u01 0 Thinkstock Familie Koken kan leuk zijn, maar na een lange werkdag ben je er waarschijnlijk liefst zo snel mogelijk vanaf. Met kinderen in huis, kun je helaas niet zomaar even een diepvriespizza insteken en eten afhalen wordt al snel duur. En dan hebben we het nog niet eens gehad over het ontbijt, dat in de werkweek ook al eens chaotisch durft te verlopen. Deze 7 lifehacks maken het je hopelijk iets makkelijker.

1. Maak het ontbijt in het weekend

Dochterlief wil niet in bad, zoon weigert zijn tanden te poetsen, er moeten nog brooddozen gemaakt worden en je moet eigenlijk je eigen haar nog wassen. Ochtenden kunnen in de werkweek al eens chaotisch zijn, en ’s avonds heb je wellicht al helemaal geen zin om ontbijt te maken voor de ochtend erna. Vermijd extra stress door het ontbijt voor de rest van de week al in het weekend te maken. Deze ontbijtcake is bijvoorbeeld gezond, niet moeilijk om te maken en je kunt het gemakkelijk invriezen en er elke dag een paar plakjes uithalen. Net als deze 5 gezonde ontbijtopties trouwens.

2. Vries een paar bananen in voor dit poepsimpel dessert

Ken je nicecream al? IJs dat gezond en lekker is (echt waar) en dat je met amper 2 ingrediënten en in een paar minuten klaarmaakt. Zo ga je te werk: snij 2 bananen de avond van tevoren in stukjes en leg ze een nachtje in de diepvries. Echte zoetebekken kunnen ook altijd nog wat ahornsiroop toevoegen. Vervolgens gooi je de bananen samen met pindakaas in de blender (eventueel een klein scheutje melk erbij zodat het wat soepeler verloopt), en zet je de machine aan totdat de banaan een romige ijsstructuur heeft gekregen. Invriezen kan in een plastic doos, maar het ijs is zo lekker dat je het liefst in één keer allemaal naar binnen lepelt.

3. Bestel boodschappen online

Iedereen kan vast beamen dat in de avondspits (doorgaans tussen 17u en 20u) naar de supermarkt gaan, een ware hel is. Het is er over de koppen lopen, je hebt zoveel honger dat je de winkelkar inlaadt met hopen troep en aan de kassa moet je ontiegelijk lang aanschuiven. Waarom je boodschappen dus niet aan huis laten leveren? Online boodschappen doen wint steeds meer aan populariteit in ons land en bijna alle grote supermarkten bieden de service nu aan. Geen wonder ook. Je bespaart er enorm veel tijd mee uit en het is niet eens duurder.

4. Leid je kinderen af in de keuken

Hoe tof het ook is dat je kinderen willen helpen in de keuken, koken duurt er alleen nog maar langer door. Laat ze zich uitleven in het weekend, maar in de week kun je hen een makkelijk taakje geven waardoor ze afgeleid zijn. Denk bijvoorbeeld aan de steel van een aardbei eruit duwen met een rietje. Veilig, het houdt ze zoet én ze hebben meteen hun portie fruit van de dag binnen.

5. Plan op voorhand

Op het allerlaatste moment inspiratie vinden voor een maaltijd en dan nog net voor sluitingstijd naar de supermarkt hollen, bezorgt je alleen maar stress en daar heb je waarschijnlijk al wel genoeg van. Plan je maaltijden dus op voorhand, per week of per halve week. Zo kun je gestructureerd boodschappen doen en sta je ’s avonds een stuk meer ontspannen achter het fornuis.

6. Doe niet al het werk alleen

Er is geen enkele reden dat jij elke avond het eten moet klaarmaken, terwijl je partner languit in de zetel ligt te niksen. Bakt man-/vrouwlief er niets van in de keuken? Vraag dan om alvast het voorbereidende werk te doen zoals de groenten snijden. Want nee, er is echt niémand die geen wortel kan snijden.

7. Maak eenpansgerechten

Geen gedoe, amper afwas en altijd lekker: eenpansgerechten zijn dé oplossing voor als je geen zin hebt om te koken maar toch een verse maaltijd op tafel wil toveren. Hier vind je bijvoorbeeld 7 pastarecepten waar je maar één pot voor nodig hebt.