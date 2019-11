7 dingen die jij kunt doen om het werk van je poetshulp aangenamer te maken Timon Van Mechelen

28 november 2019

14u41 12 Familie Het is vandaag staking in de dienstenchequesector: minstens 1.100 poetshulpen leggen het werk neer en trekken naar Brussel om loonsverhoging te eisen. Wij vroegen Jo Mellemans, CEO van Het Poetsbureau, wat jij zelf kunt doen om het werk van poetshulpen makkelijker te maken.

1. Duidelijke afspraken maken goede vrienden

“Bij de opstart overlopen wij met onze klanten altijd wat een huishoudhulp wel en niet mag doen. Dat is erg belangrijk, want zo zijn de verwachtingen duidelijk gekaderd. Klussen, tuinonderhoud, voertuigen poetsen, dieren verzorgen, op een ladder hoger dan 3 treden staan om te poetsen, heel vieze taken zoals het ontstoppen van de toilet, … mogen huishoudhulpen niet doen. Het is belangrijk dat ook de klanten hiervan goed op de hoogte zijn en de grenzen van het takenpakket kennen en respecteren.”

2. Het juiste materiaal

“Poetsen met slechte materialen kan nooit goede resultaten opleveren. Net als andere professionals heeft ook je schoonmaakhulp goed materiaal nodig. Denk bijvoorbeeld aan voldoende microvezeldoeken zodat er voor elk specifiek gebruik een ander doekje is, een compacte en lichte stofzuiger met verstelbare steel, een borstel en zwabber die tot aan de schouders van de huishoudhulp komt, een verstelbare strijkplank en een stoomstrijkijzer dat voldoende krachtig is.”

3. Milieuvriendelijke producten

“Wij raden onze klanten aan om uitsluitend milieuvriendelijke producten te voorzien, omdat we niet willen dat de gezondheid van ons persoon lijdt onder de chemische stoffen die ze anders dag in dag uit zouden gebruiken. Daarom verbieden we ook het gebruik van schadelijke producten zoals bleekwater, bijtende soda, schimmelreinigers, ontkalkers, …”

4. Rookvrije omgeving

“Daarnaast vinden we het erg belangrijk dat ons personeel in een gezonde omgeving kan werken. Klanten hebben er namelijk ook geen voordeel aan dat hun poetshulp zich ziek voelt of snel buiten adem is. Rook dan ook niet binnen als hij of zij aan het werk is en zet minstens een halfuur op voorhand de vensters even open.”

5. Ruim zelf op

“Eigenlijk moet er al opgeruimd zijn voor de poetshulp aankomt. Hij of zij verspilt daar anders veel tijd mee, waardoor belangrijker werk niet kan worden uitgevoerd.”

6. Pas het werk aan de seizoenen aan

“Niet alleen tijdens de zomermaanden, maar ook tijdens de wintermaanden kunnen we geconfronteerd worden met extreme temperaturen. Bij koude temperaturen, sneeuw en regen kan en mag je huishoudhulp niet buiten werken. Dat houdt ook ramen poetsen in trouwens. Denk in de plaats aan alternatieve taken zoals bedden verschonen, wassen, strijken, koken, ... Zet ook de thermostaat aan of leg uit aan jouw huishoudhulp hoe deze werkt. We vragen om binnenshuis de minimumtemperatuur van 15°C te respecteren.”

7. Een schoonmaakplanning

“Het is niet altijd makkelijk om in te schatten hoeveel tijd de huishoudhulp nodig heeft om het huis te poetsen. Maar soms verwachten onze klanten veel en onderschatten ze het werk van de huishoudhulp. We hebben dan ook een tool ter beschikking waarin je een duidelijk overzicht krijgt van wat wel en niet haalbaar is.”