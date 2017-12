60 kleine geluksmomenten om van te genieten in 2018 Beste wensen van de NINA-redactie NINA redactie

14u02 1 Unsplash Beste wensen voor 2018 Familie Omdat het grootste geluk vaak in de kleinste hoekjes schuilt. Omdat vele kleine gelukjes, één groot maken. En omdat iedereen wel een portie extra vrolijkheid en positiviteit kan gebruiken volgend jaar: de leukste kleine geluksmomenten van de NINA-redactie. We wensen jullie allemaal minstens elke dag zo'n geluk toe!

Onverwacht een koffie gaan drinken met je beste vriendin.

Een regenboog zien op een speciaal moment.

Als eerste door kraakverse sneeuw skiën (en niet vallen).

Jouw lievelingsnummer op de radio.

Bloemen kopen voor je lief, en zien dat hij er voor jou mee heeft.

Iemand die jou belt, net op het moment dat jij ging bellen.

Een dagje op stap met je metekind.

Thuiskomen na een lange werkdag, en merken dat je de verwarming hebt laten aanstaan. Oeps, maar vooral: lekker warm.

Een avocado opensnijden die perfect rijp blijkt te zijn.

Die ene zeldzame dag dat je opstaat en je haar vanzelf goed ligt.

Je kersttrui op een luie zondag nog eens bovenhalen.

Wanneer het buiten pijpenstelen regent en je het perfecte excuus hebt om zonder schuldgevoel de hele avond Netflix te kijken.

Een zelfgemaakte latte macchiato met de perfecte schuimlaag.

Als je die vlek tomatensaus helemaal zelf uit je lievelingstrui hebt gekregen. (hallo, volwassenheid)

Je favoriete jeugdliedje dat plots op de radio speelt. Hit me baby one more time.

Brunch op zondag. Of zaterdag. Of vrijdag. Of donderdag. Of gewoon: brunch.

Unsplash De kat die zich helemaal uit zichzelf (zonder enige vorm van lichte dwang) op je schoot nestelt.

Als blijkt dat jij en je beste vriendin de volledige love medley uit ‘Moulin Rouge’ vanbuiten kennen (geldt ook voor de ‘Wannabe’-rapsessie van de Spice Girls).

Een sneetje vers brood dat nog een beetje warm uit de zak komt.

Een muziekgroep die in het allerlaatste bisnummer tijdens een concert tóch nog je lievelingsnummer speelt.

Beyoncé op maximaal volume zetten terwijl je je met een glas wijn opmaakt voor een feestje (en je jezelf even Queen Bey waant).

De plotse geur van koffie op de A12 ter hoogte van Willebroek.

Iemand die vriendelijk zijn hand opsteekt omdat je hem voorrang verleent in het verkeer.

Een uitgebreide douche na het sporten (zo mogelijk nog langer dan je eigenlijk gelopen hebt).

Overdreven hard op “OK” klikken als Outlook vraagt “Toestaan dat Out of Office-assistent berichten verzendt vanaf nu?”

Een glas water gulzig in één keer opdrinken als je heel veel dorst hebt.

Het eerste terrasje in de zon na een veel te lange Belgische winter.

Een gezichtje tekenen in een nog onaangeroerde pot honing /pindakaas/ choco/ speculoospasta. Ja, ook volwassenen vinden dat nog leuk.

Twijfelen over een nieuw aangekocht kledingstuk, en er dezelfde dag nog vier spontane complimentjes over krijgen.

Wakker worden om half 7 op zaterdag, en pas na een paar seconden beseffen dat je mag blijven liggen.

Terug in je warme bed kruipen nadat je ’s nachts in de winter bent moeten opstaan voor een plaspauze.

Zo moe zijn dat je overal de slappe lach van krijgt.

Jezelf oprecht voornemen ‘ik ga het niet laat maken vanavond’. Waarna het compleet ongepland een spontane nacht met dansen tot 6u ’s ochtends wordt.

Na een hele nacht dansen op hakken die schoenen eindelijk van je voeten mogen plukken.

Een Veloke nemen in Antwerpen waarvan het zadel al op de juiste hoogte staat.

Een elektriciteitskast in de straat die opgesmukt is met prints of kunst.

Poepverwarming in de auto.

Je gerecht dat klaarstaat op restaurant na je toiletbezoek.

Unsplash Het aanschieten van een nieuwe knop aan je orchidee nadat je dacht dat die allang dood was

Terug in een oude broek kunnen.

Je lief die je kietelt en intussen meer luidop bulderlacht dan jij zelf.

Geld vinden in de gleuven van je zetel.

Een magazine vastnemen en op de eerste pagina die je openslaat lezen over de citytrip die jij gepland hebt.

In slaap vallen op de zetel met de zak chips naast je.

Een collega die een koffie voor je meebrengt zonder dat je daarom vraagt.

De geur van fris gewassen was die zich verspreid doorheen het huis.

Datenight met het lief, inclusief een wijntje, een dekentje en zijn armen om je heen.

Een melding ontvangen dat dat ene stuk dat je zo graag wou eindelijk terug in stock is.

Een onbekende Netflixserie ontdekken en in geen tijd helemaal hooked zijn.

De geur van zomerregen.

Het openbaar vervoer dat na een vermoeiende dag voor een keertje feilloos verloopt.

Wanneer je voorstelt om voor de tweede keer deze week frieten te halen en hij je aankijkt met een blik die zegt: ‘allé vooruit dan, omdat jij het bent’.

Dat ultragladde gevoel wanneer je na een niet nader bepaalde periode eindelijk je benen nog eens hebt geschoren.

Unsplash Kleine armpjes om je heen als je thuiskomt van het werk

Genoeg tijd hebben om je na het douchen in te smeren met je favoriete bodycrème.

Een etalage of spiegel passeren en denken: ‘amai, ik zie er goed uit vandaag!’.

’s Avonds je bed induiken en geen wekker voor de volgende ochtend moeten zetten.

Middernachtconversaties met het lief over jullie toekomst samen.

Een dochter die een middagdut van vier uur doet en geen huishoudelijke klusjes meer hebben liggen. Een bad! Een film kijken! Een magazine helemaal uitlezen!

Een winterwandeling in de zon.