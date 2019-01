6 verrassende schoonmaaktips voor je keuken TVM

26 januari 2019

13u15 0 Familie Net zoals de badkamer is ook de keuken zo’n ruimte die je zeker elke week eens moet schoonmaken. Bacteriën houden zich er namelijk dolgraag in op en je wil natuurlijk niet dat die in contact komen met het eten dat je dagelijks in je mond stopt. 4 zaterdagen op rij delen we tips uit de Schoonmaakkalender van Uitgeverij Snor. Vandaag geven we 6 tips om enkele vervelende karweitjes in de keuken te fixen.

1. Als je met een halve ui over hete platen van het tosti-ijzer, de grill of een bbq-rooster wrijft, zijn die in no-time schoon.

2. Heb je een bakplaat van glas? Daar kun je zo weer doorheen kijken als je er overheen gaat met een prop aluminiumfolie waarop je een beetje afwasmiddel hebt gedruppeld.

3. Koffievlekken uit mokken krijg je weg met een beetje baking soda en heet water. Even in laten trekken en afspoelen.

4. Vieze geurtjes in de thermosfles kun je verwijderen met kapotte eierschalen. Kneus de schalen van twee hardgekookte eieren en doe ze met een scheutje schoonmaakazijn in de thermosfles. Flink schudden en twee uur laten staan. Dan heel goed naspoelen.

5. Flessen met een smalle opening zijn lastig schoon te krijgen. Ook met een flessenschraper of –borstel kan het lastig zijn. Als je ongekookte rijst, water en afwasmiddel in de fles giet, goed schudt en leeggiet, lukt dat wel. Wel even goed naspoelen.

6. Vieze geurtjes in de koelkast krijg je weg door een kommetje met koffiedik (het bezinksel dat overblijft na het zetten van koffie, nvdr) in de koelkast te zetten. Een gebruikt, maar droog theezakje of een bakje zuiveringszout helpt ook.

Benieuwd naar meer tips zoals deze? In de Schoonmaakkalender vind je talloze handige schema’s en supersnelle schoonmaakmethodes om je huis in een vloek en een zucht proper te maken. De Schoonmaakkalender is uitgebracht bij Uitgeverij Snor, kost € 14,99 en is onder andere hier en hier te koop.