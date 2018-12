6 tips voor zorgeloze feesten, ook voor Fifi en Simba Liesbeth De Corte

23 december 2018

11u42

Bron: Bustle 0 Familie De kerstperiode gaat altijd gepaard met veel cadeautjes, lekker eten, druk feestgedruis en muziek. Leuk voor ons, iets minder voor je huisdieren. Een aantal tips om de feestdagen wat minder stressvol te maken voor Fifi, Simba en co.

1. Opgepast met lekkernijen op tafel

Tijdens een kerstfeestje worden er sowieso delicatessen op tafel gezet. Kans is groot dat je allerliefste viervoeter grote, onweerstaanbaar schattige ogen zal trekken omdat ‘ie er ook van wil smullen. Vertel duidelijk aan je gasten dat dat niet de bedoeling is. Heb je een hond in huis? Hou dan goed in de gaten dat hij niet stiekem proeft van chocolade, macadamianoten, eierpunch, maaltijden met veel ook en ajuin, ham, spek, rozijnen, druiven en alles waar nootmuskaat in zit.

2. Neem de tijd om met je hond te gaan wandelen

Krijg je heel wat gasten over de vloer? Dan is de kans groot dat je hond niet braafjes in z’n mand blijft liggen. Of hij geraakt gestresseerd en overweldigd door alle aandacht, of hij wordt z’n overenthousiaste zelve en breekt bij wijze van spreke ‘t kot af. De beste oplossing: neem je kwispelende vriend op voorhand mee voor een lange, vermoeiende wandeling, zodat hij tijdens je etentje helemaal zen is.

3. Creëer een rustig verstophoekje

Ook je kat snapt geen snars van de feestdagen. Kleine nichtjes en neefjes die hem willen aaien, de luide bulderlach van die ene zatte oom. Het liefst wil de pluizenbol stante pede de rust opzoeken. Zet dan de deur naar de garage of berging op een kier, en plaats deze kamer vol met zijn slaapmand, een kommetje met water en voeding en wat speeltjes.

4. Laat je inpakpapier niet rondslingeren

Wanneer je een cadeautje krijgt, kunnen er 2 dingen gebeuren: of je gaat heel voorzichtig om met de verpakking, of je scheurt het ietwat gewelddadig open. Hoe het ook zij, het inpakpapier eindigt steevast op de grond. Het is géén goed idee om dat papier te laten rondslingeren. Je hond of kat zal er gegarandeerd mee willen spelen, en voor je het weet eet je favoriete viervoeter kleine stukjes ervan op. Meteen opbergen is dus de boodschap.

5. Let op de kerstboom

De kerstboom zelf vormt geen gevaar, maar de afgevallen dennennaalden wel. Die zijn immers giftig. Veeg die dus geregeld eventjes op en let goed op dat Fifi of Simba de naalden niet opeet.

6. Pas op voor gevaarlijke kerstplanten

Tijdens de kerstperiode versieren mensen hun huis maar al te graag met wat toepasselijk groen. Maar heb je een huisdier rondlopen dat maar al te graag z’n tanden zet in alles wat z’n pad kruist? Dan is het oppassen geblazen. Hulst en maretak kunnen je hond of kat ziek maken. Ook feestelijke kerststerren of lelies zijn giftig voor je kat.