6 tips om gelukkigere kinderen op te voeden Valérie Wauters

17 september 2018

11u24

Bron: Red 0 Familie In tijden waarin het altijd maar meer, beter en sneller moet zijn, is het niet makkelijk om gelukkige kinderen op te voeden. Met deze 6 tips maken we je het alvast wat makkelijker.

1. Blijf nieuwsgierig

Interesse in wat je kind denkt of voelt is een belangrijke sleutel tot succesvol ouderschap. Blijf nieuwsgierig naar wat je kind je te vertellen heeft, zelfs al zijn het kleine, onbenullige details. Door je kind meer dan voldoende aandacht te geven als het klein is, zal het later als tiener makkelijker de weg naar jou vinden om de écht belangrijke dingen te vertellen.

2. Beperkt het internetgebruik van je kind

In onze moderne wereld staan we bijna altijd ‘aan’. Hetzelfde geldt voor je kind. Las dus momenten in waarop je zoon of dochter gedwongen alle technologie aan de kant laat. Door de sociale media even aan de kant te laten, geef je je kind de kans om ook in het echte leven aan zijn of haar sociale vaardigheden te werken. Het directe gevolg daarvan: een sterkere band met de mensen in zijn onmiddellijke omgeving.

3. Herbekijk je eigen gedrag op sociale media

Werp een kritische blik op wat je zelf deelt op Facebook of Instagram. Het is veel makkelijker om een tiener te overtuigen om iets niet te doen, als jij je er zelf niet schuldig aan maakt.

4. Probeer je eigen tekortkomingen niet te verbergen

Natuurlijk is het belangrijk om de ambitie van je kind te cultiveren. Maar: niemand is perfect en het is belangrijk dat je kinderen dat ook zien. Door openlijk te praten over situaties waarin je eigen acties niet volgens plan verliepen, verlicht je de druk om constant te presteren. Daarnaast leer je je kind dat falen bij het leven hoort.

5. Laat hen op hun bek gaan

Het is ons natuurlijke instinct als ouders om onze kinderen zoveel mogelijk te beschermen tegen het leven. Toch is het belangrijk dat je je kind af en toe even op z’n bek laat gaan. Alleen op deze manier krijgt het ervaring met het overkomen van tegenspoed. En laat dat nu net noodzakelijk zijn voor een goede ontwikkeling van het brein. Een kind moet tegenslagen, verdriet en teleurstellingen ervaren, om zo te leren omgaan met zijn kwetsbare gevoelens.

6. Leer hun alles met een korrel zout te nemen

Vooral online ziet het leven van anderen er altijd een pak rooskleuriger uit dan het in werkelijkheid is. Leer je kinderen dus aan om nieuwsgierig te zijn, alles grondig te analyseren en vooral om niet alles te geloven wat ze zien.