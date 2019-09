6 routines die de start van het nieuwe schooljaar makkelijker maken Valérie Wauters

01 september 2019

12u26 1 Familie Routines en duidelijke afspraken zijn zeer belangrijk voor kinderen, zeker bij de start van het nieuwe schooljaar. Opruimcoach Tina Favache vertelt je graag hoe je kinderen de nodige handvaten kunt aanreiken om tot rust te komen, zodat stress in huis zo weinig mogelijk kans krijgt.

1. Voer opnieuw een routine in voor het slapengaan

Het nieuwe schooljaar vraagt terug om vaste routines, die je het best minstens een week op voorhand terug invoert zodat je het stap voor stap kunt aanpakken. Start dus tijdig met je kinderen weer wat vroeger in bed te stoppen. Zo voorkom je stress en oververmoeidheid bij je kind (en jezelf!) nog voor het nieuwe schooljaar is begonnen.

2. Maak een planbord met de dagindeling

Veel kinderen hebben baat bij een duidelijk overzicht van hun dagindeling en hobby’s nu het nieuwe schooljaar weer begint. Het is handig om dit te doen aan de hand van bijvoorbeeld een planbord of planblad.

Duid op deze planning per week aan wat je kind zal doen, en neem zowel school, uitstapjes, hobby’s en afspraken bij de dokter op. Voor jongere kinderen kan je hiervoor tekeningen gebruiken.

Hang de planning op een plek in huis waar je kind er een goed zicht op heeft. Je zal merken dat deze eenvoudige ingreep rust en zekerheid kan brengen in het leven van je kind.

3. Voorzie een plek in huis voor de kunstwerkjes van je kind

Vroeg of laat komt je kind vol trots thuis van school met een werkje dat hij of zij daar gemaakt heeft. Voorzie een speciale plek in huis waar je die kunstwerkjes gedurende een beperkte periode kunt tentoonstellen. Daarna kan je ze opbergen om op een gepast tijdstip een keuze te maken welke je gaat bijhouden.

4. Voer een duidelijke ochtendroutine in

Door met je gezin een vaste planning uit te werken weet iedereen, ook de allerkleinsten, wat er van hen verwacht wordt. Je kan hiervoor bij jongere kinderen werken met symbolen zoals ‘eten, aankleden, boekentas klaarmaken, jas en schoenen aandoen’. Door deze routine van bij de start van het schooljaar in te voeren, zal deze na een tijdje een gewoonte worden. Hierdoor zal je volledige gezin een comfortabele en rustige ochtendstart krijgen.

5. Maak een mandje met koeken voor elk kind

Steek in dit mandje een beperkt aantal koekjes waaruit je kind dagelijks mag kiezen. Op deze manier leer je je kind een beslissing te nemen, maar beperk je toch de hoeveelheid en keuze.

6. Plan voor de avondrush 5 minuten exclusieve tijd voor je kinderen in

De avondmaaltijd bereiden, helpen met het huiswerk, het bad- en bedritueel: de avondrush in een gezin kan behoorlijk druk zijn. Plan voor je aan deze rush begint 5 minuten exclusieve tijd met de kinderen in. Vraag hen naar hun dag en wat ze leuk of niet leuk vonden. Ga samen op een rustig plekje zitten en praat even gezellig bij. Je zal merken dat deze kleine rustpauze ervoor zorgt dat je de avond goed kunt inzetten en dat stress stilletjes het huis kan verlaten.

