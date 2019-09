6 op de 10 katten zijn te zwaar: “Obesitas kan erg gevaarlijke gevolgen hebben voor je huisdier” Nele Annemans

11 september 2019

07u49 28 Familie Kattenfoto’s en -filmpjes, ze zijn voor velen het summum van het internet en een bron voor heel wat leedvermaak. Op zich niets mis mee, al zijn het tegenwoordig vooral zwaarlijvige katten die met alle aandacht gaan lopen. “Een gevaarlijke trend, want obesitas bij katten kan voor veel problemen zorgen.”

Tot 60% van de katten lijdt aan overgewicht, waarvan 27% aan obesitas en dat is volgens professor dierenvoeding Myriam Hesta (UGent), die tevens onderzoek doet naar zwaarlijvige katten, een groot probleem. “Obesitas op zich is al een ziekte, maar gaat ook gepaard met een continue lage graad van ontsteking waardoor de diertjes ook veel sneller last hebben van andere ziektes.” Hesta stipt type 2 diabetes daarvan als het belangrijkste voorbeeld aan. “Net zoals bij mensen, hebben obese katten een veel hoger risico op type 2 diabetes en moeten ook zij op dieet en twee keer per dag een insulinespuit krijgen. Maar de katten kunnen ook problemen krijgen met hun gewrichten, beginnen te manken, blaas- en huidproblemen krijgen en bij morbide obesitas zie je ook dat ze zichzelf niet meer kunnen toiletteren. Doordat ze fysiek te zwaar zijn, raken ze aan bepaalde plekken niet meer aan waardoor hun vacht er erg onverzorgd gaat uitzien.”

Voor de gezondheid van je kat is het dus uitermate belangrijk dat ze een gezond gewicht heeft. “Dat bedraagt rond de 3 à 4 kilogram en 5 kilogram bij echt grote katten”, aldus Hesta. “Behalve bij speciale rassen, zoals de Noorse Boskat en de Maine Coon, is een gewicht boven de 5 kilogram te zwaar.”

Boosdoeners

Uiteraard is onaangepaste voeding een belangrijke oorzaak van zwaarlijvigheid bij katten, maar volgens Hesta zijn er nog een aantal boosdoeners. “Te calorierijke voeding is natuurlijk een belangrijke reden voor overgewicht, maar ook een verkeerde manier van voederen én te weinig beweging spelen een grote rol. Het leven van veel katten bestaat tegenwoordig gewoon uit een herhaling van slapen en eten. Dan is de kans op overgewicht natuurlijk groot. Maar er zijn ook dingen die we minder in de hand hebben. Zo lopen bepaalde rassen meer risico op obesitas, zoals bijvoorbeeld de Britse Korthaar. Oosterse rassen neigen dan weer minder vaak naar zwaarlijvigheid. Een andere factor is sterilisatie of castratie. Die katten hun energiebehoefte daalt met 30%, maar laten minder restjes liggen in hun voederbakje én bewegen minder.”

Op dieet

Kan jouw kat ook wel wat kilootjes of grammetjes verliezen? Dit zijn Hesta’s beste tips:

- “In de wetenschappelijke literatuur bestaat er geen specifiek link tussen bepaalde soorten voeding en obesitas. Het belangrijkste is de hoeveelheid én dat de voeding aangepast is aan je huisdier. Is je kat gesteriliseerd, dan kies je het best voor een voeding voor gesteriliseerde katten, die bevat meer vezels en minder energie zodat je het volume niet kleiner moet maken. Vraag bij je dierenarts welke voeding en hoeveel je kat precies nodig heeft en wat je precies moet ondernemen om te laten afvallen.

- Let op hoe je je kat voedert. Vermijd daarbij om alle voeding in een keer in haar voederbakje te doen, maar stimuleer ook activiteit. Verstop bijvoorbeeld wat korreltjes in huis of neem een deel in je hand en laat ze achter je aan lopen, rol ze over de grond of leg ze op tafel of bovenaan de trap zodat ze ook beweegt tijdens haar zoektocht naar voedsel. Of stop de korrels in een lege wc- of keukenrol zodat ze met haar pootje moet prutsen om de korrels vrij te krijgen. In de dierenspeciaalzaak vind je ook tal van leuke puzzels die ervoor zorgen dat je kat trager gaat eten. En mocht je nog inspiratie nodig hebben, vind je ook leuke voorbeelden op foodpuzzlesforcats.com.

- Als je meer dan een kat hebt, bestaan er bepaalde voederbakken die je kan programmeren aan de hand van de chip van je kat. Komt de juiste kat voor het luikje staan, dan opent het en zodra de kat vertrekt, sluit het opnieuw. Zo vermijd je dat je katten elkaars voeding opeten.

- Maar onthoud vooral: voorkomen is makkelijker dan genezen. En mocht je zien dat je kat aankomt, raadpleeg dan zo snel mogelijk je dierenarts, zodat haar voeding aangepast kan worden.”