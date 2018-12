6 lastminute-oplossingen voor als de rol inpakpapier op is EVD

24 december 2018

16u02 0 Familie Er zit altijd minder op een rol inpakpapier dan je denkt. Uiteraard hebben we dit klusje ook tot het allerlaatste moment bewaard dus snel naar de winkel sprinten voor een nieuwe rol is geen optie. We've got you covered! 6 manieren om toch je cadeautjes feestelijk te verpakken, zonder moeite.

1. Het fopcadeau

Deze foute 80's mop blijft het goed doen bij zatte nonkels: verpak je cadeau in een doos van een heel ander item. De klassieker? Een veel te grote doos voor een piepklein cadeautje. Verstop het eigenlijk cadeau onder een hoop verfrommeld krantenpapier. Een stofzuigerdoos voor een cd bijvoorbeeld? Of een usb-stick in een schoendoos?

2. Uit de kruidentuin

Heb je nog gewoon bruin of wit papier en eenvoudig touw of een lintje?

Stop er een takje groen onder voor een minimalistisch kerstidee. Tip: een takje rozemarijn kan perfect als kerstversiering dienst doen.

3. Van de feesttafel geplukt

Een culinair cadeau kan je makkelijk inpakken in een feestelijke servet of in een theedoek (tip: gebruik wel die nieuwe, zonder onuitwisbare vetvlekken).

4. Print je eigen papier

Veel websites en creatieve blogs bieden gratis templates aan om thuis je inpakpapier te printen. Dit werkt natuurlijk enkel voor kleinere cadeautjes, tenzij je thuis ook een grote professionele printer hebt staan. Zoek even in Google ‘free printable wrapping paper’ op en je vindt talloze opties.

5. Creatief met wol

Pak je cadeautje in in gelijk welk papier je nog liggen hebt. Tip: als je kranten of magazines neemt, kijk dan even dat je voor de 'vrolijke' onderwerpen kiest voor je begint te scheuren. Gebruik een beetje wol om de strikjes te maken.

6. Een muzikaal cadeau

Pint de partituren voor je favoriete kerstsong als inpakpapier. Of print lege notenbalken en schrijf je eigen lied als je muzikaal talent bezit (google music paper op afbeeldingen). Jingle all the way!