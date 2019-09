6 handige apps voor studenten Margo Verhasselt

02 september 2019

We hebben goed en slecht nieuws. Het slechte: de zomervakantie zit er bijna op. Het goede: we hebben een lijstje gemaakt met onmisbare apps die je studentenleven een pak gemakkelijker maken. Graag gedaan!

Waar kijken we naar? Apps die iets bijdragen aan de drie belangrijkste aspecten in het studentenleven: geld (want dat groeit nu eenmaal niet aan de bomen, daarom zijn al deze apps gratis), studie (want er moet ook gestudeerd worden) en sociaal (want duh).

1. Wie Betaalt Wat

Waar we vroeger lijstjes, boekjes en whiteboards gebruikten om de kosten in het studentenhuis bij te houden, doen we dat nu met een app. Wie Betaalt Wat is een briljante app waarmee je precies kan bijhouden wie wat betaalt en voor wie. Daarmee wordt gezamenlijk boodschappen doen en voorschieten een stuk gemakkelijker. Aan het eind van elke maand kun je de lijst doorrekenen, waarna je op een overzichtelijke manier ziet wie wat moet terugbetalen/terugkrijgen. Ook erg handig op vakantie.

2. Chwazi

Woon je in een studentenhuis met flink wat huisgenoten? Dan is dit is de perfecte app voor jou. Chwazi kiest namelijk een volledig willekeurige huisgenoot die dat ene klusje moet doen. Niemand zin om bier te halen? Chwazi kiest de pechvogel gewoon uit. Wie moet er vanavond koken? Chwazi helpt een handje.

3. Vivino

Soms wil je ook even iets anders drinken dan die fles Chateau Migraine van een paar euro. Maar weet je niet hoe je moet imponeren? Scan dan het etiket in met de app Vivino (voor Android en iOS) en je ziet meteen een sterrenscore op vijf, gebaseerd op de indrukken van duizenden andere gebruikers. Uiteraard kun je ook je eigen score geven. De 35 miljoen gebruikers die Vivino momenteel hebben, zijn natuurlijk nog geen wijnexperts, maar het bedrijf achter de app deed onlangs een Big Data-vergelijking tussen die gebruikersscores en honderdduizend waarderingen van ware wijnexperts en claimt dat die behoorlijk gelijk lopen.

4. Deliveroo en TooGoodToGo

Als studenten ergens geen tijd voor hebben, is het koken. Om te vermijden dat je mama overwerkt raakt of je kotgenoten kwaad worden omdat je hun voedsel verorbert, zijn er gelukkig apps als Deliveroo en TooGoodToGo om je van je honger af te helpen. Op Too Good To Go bieden horecazaken vlak voor sluitingstijd hun restjes aan hongerige nachtraven aan. Voor een zeer zacht prijsje red je lekker eten van de vuilnisbak en jezelf van verhongering. Bestel de maaltijd online en rep je, gewapend met een Tupperware, richting het restaurant want dinner is served. Deliveroo brengt daarentegen het eten tot aan de deur.

5. Peerby

80% van onze spullen gebruiken we maar een keer per maand of minder. Waarom bezitten we dan toch al die zaken? Zeker op kot heb je geen plaats om nutteloze spullen te stockeren. Dankzij de app Peerby kan je een barbecue, bakfiets of fotocamera gewoon huren van je buren. Een paar euro’s volstaan meestal om andermans handige gadget een hele dag te gebruiken. Zo houd je je kot leeg, je portefeuille vol en je buren te vriend.

6. Tinder

Wel ja, nieuwe vrienden maken is belangrijk zeker?