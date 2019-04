Time to Play Gesponsorde inhoud 5 tips om rustig met je kinderen te spelen na een lange werkdag Aangeboden door Hasbro

05 april 2019

Na een vermoeiende werkdag ben je ongetwijfeld blij om je kinderen terug te zien. Maar nog urenlang ravotten in de tuin? Dat is er wellicht over. Gelukkig kun je ook erg leuke dingen doen die minder energie vergen.

Een veeleisende job combineren met kinderen is soms vermoeiend. En toch wil je niet altijd ‘nee’ zeggen als je oogappel vraagt om even samen te spelen. Maak elke dag even tijd – al is het maar een kwartiertje – want daar heeft je zoon of dochter echt nood aan. Kijk maar naar onderstaand videofragment.

Geen zorgen: deze vijf spelletjes kosten je geen bakken energie.

1. We spelen een spel!

Kinderen vanaf pakweg drie jaar zijn helemaal klaar om een leuk gezelschapsspel te spelen. Denk maar aan Dokter Bibber. En voor de iets oudere meisjes en jongens is er Wie is het? of Jenga. Je kind leert hierdoor heel wat vaardigheden – zoals omgaan met winst en verlies – en het kost jou amper energie. Je kunt rustig aan tafel blijven zitten én is het ontzettend leuk. Quality time gegarandeerd.

2. “En dan zeg jij …”

Kinderen imiteren graag. Denk maar aan juffrouwtje of politieagent spelen. Wist je ook dat zo’n rollenspel bijdraagt aan de ontwikkeling van je kind? Zowel op emotioneel als op sociaal vlak. En het is niet eens vermoeiend. Speel bijvoorbeeld eens kappertje! Uiteraard ben jij de klant. Zet je rustig neer, blader door een tijdschrift en laat zoon- of dochterlief je haar intussen stylen. Leerling of patiënt spelen is ook een aanrader.

3. Heerlijke voorleesmomenten

Niets zo leuk als samen onder de wol kruipen met een spannend boek. Het enige wat jij moet doen, is liggen en lezen. Pure ontspanning voor jou als ouder, en een kwalitatief 1-op-1 momentje voor je kind. Terwijl je geniet van een gezellig kwartiertje samen, verscherp je bovendien de taalvaardigheid van je zoon of dochter. Met een beetje geluk valt je oogappel zelfs in slaap.

4. Uurtje creatief

Er zijn maar weinig kinderen die niet van tekenen houden. Haal kleurtjes, viltstiften en papier alvast boven. Het is niet alleen leuk om samen creatief te zijn, het is ook goed voor de ontwikkeling van je kind. Het bevordert de fijne motoriek, de oog-hand-coördinatie én het geeft meer zelfvertrouwen. Voor volwassenen heeft tekenen ook een positieve invloed. Het is namelijk wetenschappelijk bewezen dat je er helemaal zen van wordt.

5. Doe maar 500 stukjes

Een puzzel lijkt op het eerste zicht enkel iets om kinderen te vermaken, maar het is véél meer dan dat. Het traint de cognitieve vaardigheden, je kind leert probleemoplossend te denken en het ontwikkelt de fijne motoriek. En dat terwijl je gewoon aan tafel of op de grond zit.

“Wil je even spelen?”

Vanaf nu kun je op die vraag gerust ‘ja’ antwoorden. Deze bezigheden nemen immers niet veel tijd in beslag. Je kan zelfs rustig op een stoel blijven zitten. Van een win-winsituatie gesproken!