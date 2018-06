5 tips om handdoeken zacht te maken en houden TVM

28 juni 2018

10u08 0 Familie Geen vervelender huishoudelijk kwaal dan handdoeken die zo ruw en hard zijn dat ze je hele lijf open schuren (bij wijze van spreken, hopelijk). Met deze vijf tips blijven ze wél zacht, en neen: extra wasverzachter gebruiken staat er niét bij. Integendeel zelfs.

Te beginnen bij het begin, waarom worden handdoeken eigenlijk hard? Water bevat bepaalde mineralen die aan de vezels blijven kleven, waardoor handdoeken op den duur zo ruw als schuurpapier worden. Dat kun je gelukkig enigszins tegengaan, of tenminste toch wat langer uitstellen. De gemiddelde houdbaarheidsdatum van handdoeken is zo’n twee à drie jaar. Als je een uitgebreid assortiment hebt en vaak afwisselt, kun je dit wat langer rekken. En met deze tips blijven ze wat langer zacht.

1. Koop handdoeken van goede kwaliteit

Misschien wat voor de hand liggend, maar handdoeken van goede kwaliteit gaan daadwerkelijk langer mee en blijven ook voor langere tijd zacht. Sowieso is het belangrijk dat ze volledig van katoen gemaakt zijn en dik genoeg zijn qua stof. Het ‘hotel-assortiment’ van Hema is een persoonlijke aanrader.

2. Gebruik niet te veel wasverzachter

Veel mensen hebben de neiging om massa’s wasverzachter te gebruiken om handdoeken zacht te houden, helaas werkt dat net averechts. De bestanddelen in wasverzachter zorgen ervoor dat er een laagje over de vezels van de stof komt te liggen, waardoor ze veel minder water kunnen opnemen. Op lange termijn zorgt dat er net voor dat je handdoeken sneller ruw worden. Wil je toch dat je handdoeken lekker geuren, dan opteer je beter voor een natuurlijke wasverzachter. Die koop je onder andere bij biosupermarkten.

3. Strijk niet

Ook strijken mag er in eerste instantie dan wel voor zorgen dat je handdoeken soepeler en zachter aanvoelen, de hete temperatuur beschadigt de vezels waardoor ze sneller verslijten.

4. Was ze in een sopje van citroensap, appelazijn en water

Handdoeken in een sopje van citroensap, appelazijn en water wassen voor je ze in de wasmachine stopt, zal ze super zacht maken. Je hoeft je trouwens geen zorgen te maken over de geur, die wast de wasmachine er helemaal uit.

5. Drogen!

Zoals geldt voor alle stoffen, droog je handdoeken beter niet te vaak in de droogkast. Ook dit beschadigt de vezels, waardoor je sneller nieuwe exemplaren zult moeten kopen. Toch moeten we eerlijk zijn, met een droger krijg je pas écht zachte handdoeken. Het is nu eenmaal niet anders. Droog ze daarom op een lage temperatuur en laat ze af en toe ook eens aan de lucht opdrogen. Idealiter in de buitenlucht, omdat de wind ervoor zorgt dat ze kunnen wapperen, waardoor ze zachter zullen aanvoelen.