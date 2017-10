5 snelle tips voor minder afwas 's avonds SV

Heerlijk, zo'n huisgemaakte maaltijd. Alleen jammer dat je naast een rondgegeten buikje ook met drie vieze kommen, een aangekoekte pan, een hoop vuil servies en heel wat ander gebruikt keukengerei blijft zitten. Met deze tips kan je die afwasberg wat beperken en meer tijd in de zetel doorbrengen.

1. Gebruik hetzelfde glas

Je begint de dag met een kop koffie of een glas water, een paar uur later heb je zin in iets fris, in de namiddag drink je ook nog iets en 's avonds lust je wel een glaasje frisdrank bij het eten. En voor je het weet gebruikt iedereen in het gezin vier verschillende glazen per dag. Het is niet omdat je twintig glazen in je keukenkastje hebt staan, dat je ze ook allemaal moet gebruiken. Neem niet iedere keer een nieuw glas uit de kast als je dorst hebt, maar gebruik de hele dag door hetzelfde exemplaar, dat je tussendoor uiteraard wél even mag uitspoelen.

2. Spoel snel af

Oké, leuk is anders, maar je hebt er op lange termijn wel meer plezier van. In plaats van dat ontbijtbord met restjes confituur of kommetje met een overschotje havermoutpap gewoon naast de gootsteen te zetten, spoel je alles eerst even af. Op die manier voorkom je dat etensresten de tijd krijgen om aan te koeken en bespaar je je 's avonds een heel schrobkarwei wanneer het tijd is om die restjes er weer af te krijgen.

3. Kook slim

Wie lui is, moet slim zijn. Kook meteen in de kommen die je later op de avond ook op tafel zet. Een wok- of braadpan, bijvoorbeeld, of een smakelijke ovenschotel. Op die manier beperk je het aantal vuile potten en pannen. Ga ook niet voor alle ingrediënten die je moet snijden een ander mes gebruiken. Koop gewoon één vlijmscherp exemplaar, en gebruik dat voor alles (maar wees natuurlijk wél voorzichtig).

4. Gebruik de kooktijd

Moet je wachten tot de spaghetti kookt? Of misschien sta je wel te niksen terwijl je vlees langzaam gaart? Gebruik die tijd door ondertussen al een paar potten en pannen af te wassen. Die hoef je dan later alvast niet meer te doen.

5. Restjes

Restjes na een maaltijd zijn fantastisch. Het betekent namelijk dat je de dag erna niet hoeft te koken. Kortom: geen afwas. Het kan dus geen kwaad om een portie te veel klaar te maken. Geen zin om die plastic potjes nadien af te wassen? Dek gewoon een bord af met plastic folie of bewaar vast voedsel, zoals quiche of cake, in een broodzak.