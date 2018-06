5 schoonmaaktips van kamermeisjes die je veel tijd gaan besparen TVM

20 juni 2018

12u58

Bron: Real Simple/Good Housekeeping 823 Familie Als iemand weet hoe je snel en efficiënt schoonmaakt, dan zijn het de kamermeisjes of -jongens op hotel wel. Ze delen hun beste tips zodat ook jij vliegensvlug van dat vervelende taakje af bent in de toekomst.

1. Vul een plantenspuit met water

Weinig dingen die fijner zijn op hotel dan 's avonds tussen de strak gesteven lakens in bed kruipen. Datzelfde effect thuis creëren lijkt echter onmogelijk, maar niet met de volgende tip. Ten eerste moet je natuurlijk je lakens wel strijken na het wassen. Vul dan een plantenspuit met water en spray het gelijkmatig over je bed. Schud de lakens vervolgens even op, trek ze glad en stop ze in. Dit kun je elke avond herhalen. Doe er eventueel wat etherische olie bij zodat je beddengoed langer fris blijft ruiken.

2. Sla het stof uit gordijnen met een handdoek

Na verloop van tijd verzamelt er zich heel wat stof in je gordijnen. De beste manier om dat er uit te krijgen en te houden is door er regelmatig op te slaan met een handdoek. Zo komt het stof makkelijk los, en kan je het nadien opstofzuigen.

3. Schoonmaakproducten hebben tijd nodig om in te werken

Laat je schoonmaakproducten een deel van het zware werk voor jou doen. Spray de wanden van de douche en het toilet in met schoonmaakmiddel, en ga daarna de spiegels en ramen schoonmaken. Je zal daarna heel wat minder hard moeten schrobben om het toilet en de douche weer brandschoon te krijgen.

4. Gebruik azijn

Het beste schoonmaakmiddel is volgens heel wat kamermeisjes nog altijd een combinatie van azijn en water. Het maakt grondig schoon en verwijdert bovendien alle restjes van andere schoonmaakproducten. En het is nog eens spotgoedkoop ook. Win-win!

5. Gebruik een tandenborstel

Neen, daarmee willen we niet zeggen dat je elke centimeter van de vloer moet schrobben met een tandenborstel. Maar, besef dat hij wel handig kan zijn om moeilijk te bereiken hoekjes en kantjes schoon te maken. Gebruik uiteraard een oud exemplaar, maar dat spreekt voor zich.