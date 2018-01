5 onmisbare tools om digitaal af te kicken bij het studeren ND

11u29 0 thinkstock Familie Studenten die meer tijd spenderen met hun smartphone, behalen lagere examenresultaten en ook meer onvoldoendes, blijkt uit Studenten die meer tijd spenderen met hun smartphone, behalen lagere examenresultaten en ook meer onvoldoendes, blijkt uit onderzoek van de UGent en de UAntwerpen. Als een piepje van WhatsApp of Facebook altijd voorrang krijgt op die ellendige stelling van Pythagoras, is flink doorstuderen niet altijd makkelijk. Van plan om wel voor eerste zit te gaan? Met deze 5 apps en/of programma's zet je die digitale verleiding even op pauze.



StayOnTask / Focus Aid

Deze app is nog van het mildere soort. StayOnTask (Android) controleert ten gepaste tijde of je nog wel aan het studeren bent. Een onvoorspelbare timer zal af en toe vragen of je flink aan het werken bent, en wie er op dat moment van schrikt was duidelijk niet aan het studeren. Een vergelijkbare app voor iOS is Focus Aid, een timer die je in blokken laat studeren en pauze nemen. Beide apps zijn goed om de focus te behouden, voor diehard smartphoneverslaafden is het hardere werk noodzakelijk.

Gratis verkrijkbaar voor Android of iOS (0,99 euro)

Offtime

Deze app schakelt bepaalde apps op je smartphone tijdelijk uit zodat je ze niet kan gebruiken. Zet Facebook, Whatsapp, Instagram of andere stoorzenders een tijdje uit voor een productieve studeerdag. Kies verschillende profielen ('aan het studeren', 'pauze', enzovoort) om bepaalde apps in- of uit te schakelen. Confronterend extraatje: de app geeft ook informatie over hoeveel tijd je effectief aan je smartphone besteedt, en die je dus in het herhalen van dat laatste hoofdstuk had kunnen steken.

Gratis verkrijgbaar voor Android en iOS.

Procrastination Punisher

Deze app speelt het hard, en laat je in de buidel tasten als je jouw goede voornemens niet nakomt. Op voorhand kan je instellen welke apps op welk moment geblokkeerd moeten worden. Waag je het toch om die apps te openen binnen die tijdspanne, dan wordt er een bedrag van jouw rekening aan het goede doel geschonken. Vals spelen kan je dus duur komen te staan, en je wil natuurlijk nog wat centjes over houden voor na de examens.



Gratis verkrijgbaar voor Android.

Cold Turkey / SelfControl

Is het eerder de computer dan je smartphone die je van je studieboeken verwijderd houdt? Installeer SelfControl (iOS) of Cold Turkey (Windows) op je computer, die ervoor zorgt dat bepaalde sites voor een bepaalde tijdspanne geblokkeerd worden. Let op: eens de blokkade geïnstalleerd is, kan je ze niet meer uitzetten. Ook de computer afsluiten en weer aanzetten helpt niet, dus zorg ervoor dat je jouw computer niet uit frustratie door het raam gooit.



Gratis verkrijgbaar voor iOS en Windows.

Moment / Quality Time

Wil je jezelf toch af en toe een pauze gunnen op je smartphone? Dat mag, maar hou het dan beter binnen de perken. Met de app Moment (iOS) of Quality Time (Android) houdt je smartphone bij hoeveel tijd je spendeert op het toestel. Wil je maximum een kwartier per dag met je gsm bezig zijn? Dan kan je een limiet instellen. De app waarschuwt je wanneer je daar over gaat, zodat je zelf met een hopelijk ijzersterk karakter kan zeggen wanneer het genoeg is geweest. Bij de Android-versie heb je iets minder karakter nodig: Quality Time kan via de tool Take a Break tijdelijk bepaalde functies van je smartphone uitschakelen.



Gratis verkrijgbaar voor iOS en Android.