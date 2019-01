5 manieren om in huis plaats te maken voor een baby mv

30 januari 2019

14u06

Bron: brit 0 Familie Nadat een baby 9 maanden heel wat plaats in je buik inneemt, reorganiseert de kleine spruit ook nog je volledige woonst. Misschien is het tijd (om met pijn in het hart) afscheid te nemen van die geheime schoenenkast in de gastenkamer waarvan je man niets weet en een kamer in te richten voor het nieuwste lid van je gezin.

1. Begin met de sentimentele stuks

Deze zijn vaak het moeilijkst om de deur te wijzen, dus doe dat ook nog niet te snel. Je staat op het punt om een heleboel nieuwe herinneringen te maken, maar dat wil niet zeggen dat je al je oude de deur moet wijzen. Hou vast aan de souvenirs die je echt wil bijhouden, zoals het menu van je trouwfeest, maar gooi die cinematickets van die eerste date met dat ex-vriendje wel weg.

2. Doe mee aan een rommelmarkt

Haast iedereen kan door z'n huis lopen en zo 10 dingen aanwijzen die heel wat waard zijn, maar die hij eigenlijk nooit gebruikt. Zoek die dingen bij elkaar en verkoop ze. Doe mee aan een lokale rommelmarkt of hou je een weekendje bezig met een verkoopsite.

3. Hou een weggeeffeestje

Naast de spullen die je kunt verkopen zijn er vast ook een heleboel dingen waar je nog wat vrienden of familieleden gelukkig mee kunt maken. Geef een feestje en maak van de gelegenheid gebruik om je omgeving in de watten te leggen.

4. Maak categorieën

Heb je echt al die oude boeken nog nodig? Ja, het kan wel zijn dat je écht denkt dat je ze op een dag allemaal nog eens gaat herlezen maar laten we eerlijk zijn: de kans is klein. Maak categorieën van al je spullen en ga vervolgens door iedere categorie en smijt minstens een kwart weg.

5. Denk na over hergebruik

Ben je in al je enthousiasme aan het opruimen gegaan? Goed zo! Maar probeer niet té enthousiast te zijn. Sta soms even stil bij welke stuks je kan hergebruiken. Soms is een likje verf alles wat je nodig hebt om een kastje een tweede leven te geven. Geen echte doe-het-zelver? Vraag dan een vriend of eventueel je handige papa om hulp.

