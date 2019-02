5 makkelijke carnavalskostuums die je snel zelf kan maken

Valérie Wauters

26 februari 2019

14u54 0 Familie De laatste week voor de krokusvakantie is aangebroken. In vele Vlaamse scholen is dat het moment waarop er carnaval wordt gevierd. Niet tijdig in de winkel geraakt voor een ‘echt’ carnavalskostuum, of gewoon geen zin om tientallen euro’s uit te geven aan een Paw Patrol pakje? Dan helpen wij je graag uit de nood met deze makkelijk zelf te maken carnavalskostuums.

1. Badschuim

Welk kind houdt er niet van een bad nemen met lekker veel badschuim. Laat je hierdoor inspireren voor het maken van dit originele carnavalspakje.

Dit heb je vast zelf al in huis: wit T-shirt, witte legging, badeendje, veiligheidsspelden, lijm.

Hiervoor moet je misschien nog even naar de winkel: transparante, roze en witte ballonnen, een witte haarband.

Zo ga je aan de slag: Blaas alle ballonnen op en bevestig ze met veiligheidsspeldjes aan het T-shirt en de witte haarband. Plak een badeendje op één van de ballonnen en klaar! Let er wel op dat je de ballonnen enkel aan de voorkant van het T-shirt en boven het zitvlak van je kind vastmaakt. Tenzij je er geen problemen mee hebt dat even gaan zitten geen optie is.

Een uitgebreide tutorial mét foto’s vind je hier.

2. Regenwolkje

Dit originele kostuum maak je snel zelf in een uurtje of twee.

Dit heb je vast zelf al in huis: zwarte legging, zwarte shirt met lange mouwen, regenlaarsjes, lijm, watten.

Hiervoor moet je misschien nog even naar de winkel: blauw vilt, blauwe wol, plastic of kartonnen hoedje (liefst een sombreromodel)

Zo ga je aan de slag: beplak de hoed met watten tot deze er begint uit te zien als een grote wolk. Knip vervolgens regendruppels uit het vilt, en plak deze aan een blauwe wollen draad. Bevestig deze vervolgens aan de ‘wolk’. Trek je kind z'n regenkledij aan en klaar!

Een uitgebreide tutorial mét foto’s vind je hier.

3. Legoblokje

Wie houdt er niet van Lego?! Tover je kind in geen tijd om tot zijn of haar favoriete plastic blokje met dit handige kostuum.

Dit heb je vast zelf al in huis: een rechthoekige doos, ronde plastic dessertpotjes (bv. platte kaas), lijm.

Hiervoor moet je misschien nog even naar de winkel: spuitbus verf in rood, blauw of geel (of een andere kleur)

Zo ga je aan de slag: Snij een opening voor het hoofd, de armen en de benen van je kind in de rechthoekige doos. Plak 6 plastic potjes aan de doos vast, dit worden de noppen van het legoblok. Gebruik de spuitbus verf om het geheel vervolgens een kleur te geven. Heeft je kind een broek en trui in de kleur van het Legoblok dat je juist maakte? Dan kan je deze er onderaan aantrekken.

Een uitgebreide tutorial mét foto’s vind je hier.

4. Eitje

Ongetwijfeld het allersnelste kostuum om te maken in de geschiedenis van de zelfgemaakte kostuums.

Dit heb je vast zelf al in huis: een groot wit T-shirt of een grote witte trui, lijm.

Hiervoor moet je misschien nog even naar de winkel: Oranje vilt of oranje verf.

Zo ga je aan de slag: knip een eierdooier uit uit je lap vilt en plak deze op je witte T-shirt of trui. Geen vilt gevonden? Dan kan je evengoed een dooier op je kledingstuk schilderen met oranje verf.

Een uitgebreide tutorial, inclusief instructies over hoe je zelf een witte trui maakt, vind je hier.

5. Eenhoorn

Heb je wat meer tijd en ben je een echte crea bea? Dan is dit eenhoornkostuum vast iets voor jou.

Dit heb je vast zelf al in huis: een witte legging, een witte trui met kap, lijm.

Hiervoor moet je misschien nog even naar de winkel: wit en roze vilt, wol in verschillende tinten roze en paars, gouden lint.

Zo ga je aan de slag: maak een staart en manen uit de verschillende kleuren gekleurde wol. Maak een hoorn van wit vilt, en omwikkel deze met een gouden lint. Maak oortjes van wit en roze vilt. Bevestig de manen, hoorn, en oren aan de kap van de trui. Maak eventueel nog enkele bloemen uit het vilt om het geheel af te werken. Knip een paneel roze vilt om de buik van de eenhoorn te maken, en bevestig deze vooraan aan de trui. Bevestig de staart aan de broek of legging.

Een uitgebreide tutorial mét foto’s vind je hier.