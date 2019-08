5 leuke activiteiten die je met je mama kan doen voor Moederdag Nele Annemans

14 augustus 2019

14u39 6 Familie Al sinds 1913 wordt in Antwerpen Moederdag op 15 augustus gevierd, met dank aan de Antwerpse liberale schepen en kunstenaar Frans Van Kuyck. Die introduceerde de dag op de feestdag van Maria, de patroonheilige van de stad. Was jij het uit het oog verloren? Geen paniek: wij zochten op de valreep nog 5 leuke activiteiten uit die je vandaag met je mama kan doen.

1. Moederdag-yoga op de Zomerbar

Sportieve mama’s kan je morgen meenemen naar de Moederdag-yoga op de Zomerbar van Antwerpen. Niet alleen mama’s en hun telgen, maar ook papa’s, grootouders en co. zijn welkom om te genieten van een gratis ouder-kindyogasessie onder de begeleiding van Studio Yogadreams.

2. Moederdag in Bar Noord

Wil je samen met je mama genieten van een heerlijke brunch inclusief glaasje cava? Dan kan je morgenochtend voor een uitgebreid ontbijtbuffet terecht in Bar Noord in de Koekenstad. Snel reserveren is de boodschap want de plaatsen zijn beperkt.

3. Sterrenkijken op het MAS

Mag het eens iets specialers zijn? Morgenavond kan je gratis op het dakterras van het Museum aan de Stroom in Antwerpen naar de sterren gaan kijken. Als het weer meezit krijg je er vanaf 21 uur van Volkssterrenwacht Urania uitleg over alle sterrenbeelden. Ideaal om een dagje shoppen af te sluiten met je mama.

4. Jazz Middelheim

Houdt jouw mama wel van een streepje jazz? Dan kan je morgen terecht op Jazz Middelheim in Antwerpen. Onder andere de legendarische Amerikaanse jazzsaxofonist Pharoah Sanders, de Amerikaanse jazztrompettist Ambrose Akinmusire, jazzsaxofonist David Murray en iconische band The Pyramids komen er het beste van zichzelf geven. Plezier verzekerd!

5. Expo ‘Wonder Woman’

Het ziet er niet naar uit dat het een erg zonnige Moederdag in Antwerpen gaat worden, wat is er dan beter dan een namiddagje slenteren door het museum in je favoriete gezelschap? Onze aanrader is de tentoonstelling ‘Wonder Woman’ in het Modemuseum van Hasselt, waarin voor het eerst in de geschiedenis alleen maar vrouwelijke modemakers getoond worden.

