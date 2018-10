4 tips om voor je zieke partner te zorgen Margo Verhasselt

26 oktober 2018

14u59 0 Familie Het is een typische scène uit romantische films: de vrouw wordt ziek en Mr. Good Guy brengt haar soep. Alhoewel het in het echte leven vaak iets minder romantisch en gezellig is om voor een zieke geliefde te zorgen, blijft het een goede manier om te tonen dat je er voor elkaar bent, ook in iets minder sexy dagen.

Lees tussen de zakdoeken door

Voor je aan jouw snotterende schat’s bed staat met een ‘word snel beter’-kaartje en ballonnen, moet je even bekijken hoe je geliefde zich voelt en of die op dit moment echt nood heeft aan gezelschap. Sommige mensen zijn liever alleen wanneer ze zich niet goed voelen dus kom niet meteen aanwaaien met je eigen speciale behandeling om hen beter te maken. Maar als het lief aangeeft dat hij of zij wel zin heeft in een Netflix-marathon met wat extra vitamientjes, dan is het startschot gegeven. Het is belangrijk dat je zowel verbale als non-verbale tekens opvangt en daar goed op reageert. Een goede tip om in je achterhoofd te houden: mensen gaan sneller toezeggen als je ze iets specifiek voorstelt. Bied aan om naar de apotheek te gaan of om de vuilnisbakken buiten te zetten, zo help je hen vaak echt beter.

Pauzeer je verwachtingen

De kans is groot dat jouw geliefde geen zin heeft om al jouw collega’s te besmetten met duizenden bacteriën. Die afterwork drink van het werk zal dus even moeten wachten. Als jullie normaal uren sms’en en je maakt je zorgen omdat je niets meer van de zieke hoort? Geen paniek. De enige affaire die jouw lief momenteel heeft is één met warme dekentjes en zakdoeken.

Zie geen snot, hoor geen gekuch

Je mag dingen niet vies vinden. Dit is niet het moment om je neus op te halen bij vreemde geluidjes of vuile zakdoeken. De zieke voelt zich op dit moment al slecht genoeg. Daarnaast maak je best ook geen opmerkingen over hoe jouw liefste er op dit moment uitziet. Nog nooit heeft iemand ‘je ziet er moe uit’ opgenomen als een compliment. Niemand met griep ligt schattig in de zetel met alleen een rood neusje, laat de hoge eisen dus maar voor wat ze zijn. We zijn allemaal al ziek geweest, zet je in elkaars schoenen en je weet hoe je je moet gedragen.

En als je dat wel doet, help dan vanop afstand

Walg je echt van vuile zakdoeken en gesnotter? Probeer dan vanop een veilige afstand te helpen. Geef bijvoorbeeld een lijst met leuke films of breng enkele boeken. Op deze manier geef je hen een beter gevoel zonder dat je zelf schrik moet hebben om ook ziek te worden.