4 tips om in harmonie samen te leven als je partner een ‘neat freak’ is Margo Verhasselt

30 oktober 2018

13u25

We moeten eerlijk zijn: iemand die heel net is, heeft het vaak gemakkelijker. Ze weten bijvoorbeeld àltijd waar alles ligt. (Sleutels? Op dat kastje in de gang. Gsm? In de zak van je jas.) Als je gehaast bent, kan deze karaktereigenschap een waar godsgeschenk zijn. Maar er is zoals altijd een keerzijde aan de medaille als jij helemaal geen neat freak bent en jouw partner dat wel is, kan dat voor frustraties zorgen. Zo ga je om met de netheid van je liefste.

Doe elke dag een taak

Het kan onbegonnen werk lijken om elke dag heel veel dingen te kuisen en op te ruimen, en daarom verdeel je je aandacht ook beter. Je jas effectief ophangen in plaats van hem op een stoel te smijten als je thuiskomt, spullen in de vaatwasser zetten; het zijn kleine dingen die je partner echt zal appreciëren. Ze zullen zien dat je moeite doet en misschien nog belangrijker: dat je effectief luistert wanneer ze jou iets vragen.

Stop met sarcasme

Het is soms moeilijk om niet in de lach te schieten wanneer je jouw partner de badkamer met een tandenborstel ziet poetsen of als hij of zij voor de zoveelste keer deze week het stof van de kast veegt. Meer denk even na. Jouw partner doet dit omdat ze graag in een proper en net huis woont, en waarschijnlijk steekt je lief ook de handen uit de mouwen ook voor jou. Dus in plaats van een opmerking te maken, kan een bedankje er misschien wel van af.

Luister

Jawel, je laat wel echt altijd alle kastdeuren in de keuken openstaan als je er iets uitpakt. De kans is echt groot dat jouw liefste gelijk heeft (ook al wil je dat niet toegeven). Maar stel jezelf de vraag: ‘is dit een gewoonte die ik kan veranderen?’ Denk gewoon al aan de voordelen, je partner gaat blij zijn, jullie hebben minder discussies en de keuken ziet er beter uit. Win-win-win!

Maak ‘dump zones’

En dan hebben we het niet over een strategische plaats om het met elkaar uit te maken. Neen, een plaats waar de hele familie hun spullen kunnen achterlaten zonder zich zorgen te maken over orde en netheid. Denk: een grote mand of kist in de badkamer, een mand in de gang waar sleutels en portefeuilles in kunnen, een schuif in de keuken waar van alles en nog wat in terechtkomt.

