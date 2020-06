4 op de 10 ouders zetten ongevraagd foto van kind online: experts leggen uit hoe het wel moet

De allereerste schaterlach, een kind dat zit te spetteren in bad of een verjaardag van een tiener. Veel ouders gooien foto’s van hun oogappels online. Meer zelfs: vier op de tien doen dat zonder overleg. En dat is géén goed idee. Wij vroegen aan gezinspsychologe Nina Mouton en mom-influencer Anne Cornut

Familie De allereerste schaterlach, een kind dat zit te spetteren in bad of een verjaardag van een tiener. Veel ouders gooien foto’s van hun oogappels online. Meer zelfs: vier op de tien doen dat zonder overleg. En dat is géén goed idee. Wij vroegen aan gezinspsychologe Nina Mouton en mom-influencer Anne Cornut wat je in je achterhoofd moet houden als je foto’s van je kroost op sociale media deelt.

Maar liefst vier op de tien Vlaamse ouders plaatst foto’s van zijn kroost op sociale media, en dat terwijl ze zelden of nooit toestemming vragen. Dat blijkt uit een rondvraag van Telenet, dat vandaag een nieuwe campagne lanceert over het fenomeen ‘sharenting’. Dat is een samentrekking van ‘sharing’ en ‘parenting’, oftewel: foto’s delen van je opgroeiend kind.

Op zich niets nieuws onder de zon. Ouders vinden het al jaren fijn om uit te pakken met foto’s van hun kinderen. Dat zegt ook gezinspsychologe Nina Mouton. “Vroeger hadden ze een fotoalbum om mee te stoefen. Nu doen Facebook en Instagram alsof ze zo’n fotoboek zijn, maar dat klopt niet. Met sociale media bereik je veel meer mensen. Het jammere is dat veel ouders daar niet bij stilstaan. Ze zijn zoekende omdat ze niet met deze platformen zijn opgegroeid, waardoor ze soms zonder al te veel nadenken iets posten."

Voor tieners is het uiterlijk superbelangrijk. Hoe vaak gebeurt het niet dat iedereen een foto prachtig vindt, behalve de megakritische puber? Gezinspsycholoog Nina Mouton

En dat tot grote frustratie van veel tieners. Horendol worden ze ervan. Begrijpelijk, stelt Mouton. “Voor tieners is het uiterlijk superbelangrijk. Hoe vaak gebeurt het niet dat iedereen een foto prachtig vindt, behalve de megakritische puber? Voorzichtig zijn en goed overleggen is dus de boodschap. Willen ze absoluut niet dat een kiekje gedeeld wordt? Luister dan, want het is hun lijf, hun gezicht en hun persoonlijke ruimte. Het is net mooi dat ze hun eigen grenzen leren aangeven."

Wat met baby’s en peuters?

Maar wat met kleine kinderen, die nog geen toestemming kunnen geven? “Voor ik een foto online zet, bespreek ik dat met mijn zoon Miro (9) en mijn dochter Loa (6)”, vertelt Mouton. “Ook Loa begrijpt het gegeven van sociale media, maar tot een bepaald niveau. Als ik bijvoorbeeld op Instagram zit, vraagt ze: ‘Ken je die persoon?’ Dan leg ik uit dat ik die volger nog niet in het echt heb gezien. Het is sowieso goed om je kinderen al van kleins af aan uitleg te geven over sociale media. Ze gaan er toch sowieso mee geconfronteerd worden. Beter jong geleerd, denk ik dan.”

“Bij baby’s en peuters kan je jezelf de vraag stellen: waarom wil ik deze foto online zetten? Voor sommige ouders is het een mooie herinnering, denk bijvoorbeeld aan vakantiefoto’s of een dagje aan zee. Ik heb dat opgelost door een privépagina te maken op Instagram. Die houd ik bij als een soort van dagboek", legt de gezinspsychologe uit.

“Soms willen ouders tonen wat hun kind al kan. Denk aan de eerste stapjes, of de eerste succesvolle fietstocht. Het is logisch dat je enthousiast bent en die momenten wil delen. Maar moet je dat per se op Facebook zetten voor je honderden vrienden? Of kan je dat in een besloten WhatsApp-groep versturen? Het is belangrijk om die afweging te maken. En bespreek het ook met je partner. Hoe zou hij of zij het aanpakken? En de basisregel blijft: zou ik zelf graag zo op een foto staan? Als je jezelf niet huilend op Instagram wil zien, hou je krijsende kleuter dan ook privé. ”

Schone slapers

En dan is er nog het aspect van privacy. Hoe onschuldig een foto ook is, hij kan in slechte handen vallen. Mouton: “Voor veel ouders is het een ver-van-mijn-bedshow. Ze denken dat het hen niet zal overkomen. Maar dat weet je nooit zeker. Het beste is om zorgvuldig af te wegen wat je online deelt en wat niet. Mijn twee belangrijke peilers: foto’s mogen niet te bloot zijn, en mijn kinderen moeten beseffen dat ik een foto van hen maak. Hoe lief ik mijn slapende kinderen ook vind – zeker na een hectische dag – zo’n foto’s ga ik nooit tonen aan een grote online menigte.”

Wat met influencers?

Mom-influencer Anne Cornut geeft als ‘Mamavanvijf’ al meer dan tien jaar een inkijk in de leefwereld van haar kinderen. Op haar blog en op haar Instagrampagina, waar ze bijna 22.000 volgers heeft. “Er verschijnt bij mij geen foto zonder dat mijn kinderen hun toestemming geven. Meestal verloopt dat vlot. Zonder discussies. Al blijft het een dubbel verhaal. Als Mamavanvijf verwachten mijn volgers authentieke getuigenissen. Maar een puber wil niet dat z’n vrienden foto’s zien van het leven zoals het écht is. Aftoetsen dan maar. Pakweg één keer op de tien krijg ik een njet. Dan plaats ik die foto uiteraard niet online. Het laatste wat ik wil, is mijn kinderen belachelijk maken.”

In het prille begin van haar blogcarrière vroeg Cornut niet altijd toestemming. “Logisch, want toen waren ze nog heel klein. En in die tijd sharede iedereen makkelijker dingen online. Zo heb ik ooit een foto gedeeld waarop mijn mokkend kind op de grond lag in IKEA. Maar dat vind ik oké, want dat is het échte leven. Daar schaam ik me niet voor.”

“Bovendien hangt de situatie af van gezin tot gezin. Als je iemand bent die veel op sociale media zit, dan zal je kind daarop meesurfen. En dat heeft het zelfvertrouwen van mijn kinderen meer goed dan slecht gedaan. Op foto’s van hun verjaardag krijgen ze honderden felicitaties, en ook bij andere plaatjes krijgen ze veel complimenten. Hun zelfbeeld is er alleen maar door verbeterd.”

Vanaf 15 juni deelt Telenet online tips, resources en getuigenissen van ouders rond sharenting. Daarnaast roepen ze ouders op om alle kinderfoto’s die ze online gedeeld hebben samen met hun gezin te bekijken en te vragen of hun kroost het oké vindt dat deze foto’s op social media staan. Als het antwoord neen is, kunnen ouders via Telenet Go de foto gratis laten afdrukken en thuis laten leveren.

