Exclusief voor abonnees 3 vrouwen getuigen over waarom ze bewust kinderloos zijn: “Die miskraam was een grote opluchting”

Nele Annemans

04 september 2019

08u47 0 Familie ‘Heb je geen schrik dat je ooit spijt zult krijgen?’ Wie bewust beslist om geen kinderen te krijgen, kan op tegenwind en een heleboel vervelende vragen rekenen. Toch blijkt uit een nieuwe studie van de VUB dat mensen die geen groot gezin willen stichten, daar zelden of nooit spijt van hebben. En ook deze 3 lezeressen zijn bewust kinderloos en hebben daar nog geen seconde spijt van gehad.

Heidi (45): “Door kinderloos te blijven, ben ik een betere vriendin, tante en vrouw geworden”

“Jarenlang bleef ik twijfelen: wil ik nu een eigen kind of niet? Ik voelde vooral de druk uit mijn omgeving: m’n zussen werden zwanger, vriendinnen kregen kinderen en vroegen me voortdurend: ‘En hoe zit dat met jou?’ Elke keer opnieuw kromp ik in elkaar bij die vraag en kwam er alleen maar een verward antwoord uit. Het was een jarenlange strijd met mezelf, met heel wat slapeloze nachten tot gevolg.

En dan kwam het verlossende moment... Na een reeks onderzoeken vertelde mijn gynaecoloog me dat het voor mij zo goed als onmogelijk was om zwanger te raken. En eerlijk: er viel een enorme last van mijn schouders. Eindelijk voelde ik me bevrijd. Ik hoefde geen kinderen te krijgen en er ging een hele wereld voor me open. Ik kon de komende jaren mijn weekends en vrije tijd helemaal invullen zoals ik wilde.

