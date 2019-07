3 te gekke vakantie-activiteiten voor als het weer niet meezit Valérie Wauters

12 juli 2019

12u59 0 Familie Dat het enkele dagen minder weer belooft te worden, hoeft niet meteen te betekenen dat het over en uit is met de vakantiepret. Er valt namelijk nog heel wat leuks te beleven, zelfs als het buiten regent.

Virtual reality bij je thuis

Nintendo lanceerde onlangs een vierde ‘Labo’-pakket, een speelset die knutselen combineert met gaming, en zo voor een geheel nieuwe speelervaring zorgt. Voor je aan de slag kan met het spel zelf op de Nintendo Switch, moet je eerst de handen uit de mouwen steken en aan het knutselen slaan. Zo bouw je spelenderwijs een ’Toy con’, een soort van robotje uit karton dat zich vormt tot een verrekijker, een olifantenslurf of zelfs een fototoestel. Het knutselen neemt -afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van het project én de handigheid van je kind - enkele tientallen minuten tot enkele uren in beslag. Uren die je kind dus niet doelloos starend naar een scherm doorbrengt, maar gezellig knutselend, samen met een ouder, broer of zus.

Eens het knutselen achter de rug is, gaat de pret gewoon verder, want met het nieuwe Labo VR-pakket ervaar je wat Virtual Reality is, gewoon bij je thuis. Steek de Switch console in de Toy-con en ervaar samen met je kind de wondere wereld van de virtual reality in de gezelligheid van je eigen woonkamer.

Undercover in de woonkamer

Ravot je kind het liefst in de tuin, maar is dat door de regen even geen optie? Dan tover je de woonkamer toch gewoon om tot een echt hindernissenparcours waar jullie als undercover-agenten elkaar moeten proberen uitschakelen?! Met een bolletje rode wol baken je een parcours af. De rode draden fungeren hierbij als ‘laserstralen’ die je niet mag raken. Met een Nerf-pistool probeer je ondertussen de andere partij uit te schakelen. Pret gegarandeerd!

Binnenkampeerders

Pak ’s ochtends jullie spullen, en trek erop uit… in huis. Zet een tentje op in de slaapkamer en lees een hele ochtend gezellig samen boekjes. Neem een picknickmaand mee en ga vervolgens op zolder picknicken. Dat jullie niet naar buiten kunnen, hoeft niet te betekenen dat er niet gekampeerd kan worden. Laat jullie creativiteit de vrije loop en probeer een hele dag gevuld te krijgen zonder in de dagelijkse sleur te vervallen. Voelen jullie toch de nood om even tussen die vier muren uit te komen? Pak een zwemzak en trek naar het dichtstbijzijnde zwembad (of doe helemaal gek, trek een zwempak aan en ga dansen in de regen).