3 op de 4 ouders kopen babyuitzet tweedehands SPK/LVB

07 oktober 2019

00u00 0 Familie Bijna driekwart van de ouders (72,9%) koopt een deel van de babyuitzet tweedehands. Zo besparen ze gemiddeld 750 euro. Kleertjes (41,1%), speelgoed (39,2%) en Maxi-Cosi's (28,2%) zijn het populairst.

Dat blijkt uit een onderzoek van de Gezinsbond en 2dehands.be. Driehonderd Vlaamse (toekomstige) ouders namen eraan deel. Bij de geboorte van een eerste kind shoppen ouders gemiddeld voor bijna 2.600 euro. Bijna een derde (32,1%) geeft zelfs meer dan 3.000 euro uit aan de babyuitzet. Logisch dus dat ouders proberen om wat te besparen door spulletjes tweedehands in te slaan. Daarnaast krijgt 76,1% gebruikte spullen van familie, vrienden of kennissen cadeau of in bruikleen.

Van de ouders die hun gerief (deels) doorverkopen, doet meer dan één op de zes dat op één van de tweedehandsbeurzen voor kinder- en babyspullen van de Gezinsbond. Het voorbije weekend organiseerde die opnieuw op meer dan honderd plaatsen in Vlaanderen zo'n tweedehandsbeurs. "Vooral bij duurdere producten vinden gezinnen het belangrijk om de spullen eerst even te bekijken en vast nemen voor ze beslissen", zegt Anneke Blanckaert van de Gezinsbond. "En steeds meer jonge gezinnen kopen tweedehands uit milieuoverwegingen." Verschillende lokale afdelingen verkochten ook Rode Neuzen Dag-goodies tijdens hun beurzen. De opbrengst daarvan zal integraal naar Rode Neuzen Dag gaan.