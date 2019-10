3 op 4 Belgische vaders willen graag meer tijd om aan de opvoeding van hun kind te besteden BCL

25 oktober 2019

07u50 0 Familie 77 procent van de Belgische vaders zou graag wat meer tijd aan de opvoeding van hun kinderen besteden. Al blijken heel wat papa’s zich wel onzeker te voelen over die taak.

Bijna vier op tien (37%) vaders heeft vaak het gevoel dat ze fouten maken bij de opvoeding van hun kinderen. Dat blijkt uit een enquête van iVOX bij 1.000 vaders in opdracht van Pampers. Gelukkig, zo zeggen drie op vier papa’s (77%), zijn die onzekerheden wel bespreekbaar binnen het gezin.

68% van alle respondenten geeft aan dat ze het gevoel hebben dat de maatschappij meer van de moeder verwacht dan van de vader als het gaat om de zorg voor een kind. Een grote meerderheid (82%) is echter meer dan bereid om taken zoals het geven van een flesje of het verschonen van de baby op zich te nemen. Om dat te kunnen vervullen, kunnen kleine ingrepen al veel doen, vinden ze. Zo vraagt driekwart (75%) van de vaders dat er meer luiertafels geplaatst moeten worden in neutrale ruimtes. 67% vindt zelfs dat dat op de mannentoileten ook moet kunnen.

Belgische vaders blijken wel barrières te ondervinden bij het vervullen van die taak. Zo vindt de helft (52%) dat de informatie over ouderschap meer moet toegespitst worden op hen. Acht op tien (78%) kijkt ook uit naar de verlenging van het vaderschapsverlof. Twee op de drie vaders (67%) geven zelfs aan dat ze het goed zouden vinden als het vaderschapsverlof verplicht zou moeten worden opgenomen.