Exclusief voor abonnees 3 moeders getuigen over spijt van het ouderschap: “Waarom heeft niemand me verwittigd dat het zo zwaar zou zijn?” Liesbeth De Corte

25 juli 2019

07u51 0 Familie Ex-wereldkampioen veldrijden Niels Albert en zijn vriendin Valeska vertellen in Story openhartig dat ze het ouderschap onderschat hadden. “Een kind is zwaar, het blijft waarschijnlijk bij eentje.” Een uitspraak waar veel ouders zich in kunnen herkennen. Maar wat als het nog een stap verder gaat? Wat als je níet vindt dat kinderen krijgen het beste is wat je ooit is overkomen? Wat als je je kroost doodgraag ziet, maar toch spijt hebt? Drie moeders getuigen.

Ellen (46) heeft een zoon (10): “Ik heb zelf voor mijn kind gekozen. Het is geen hamster die ik kan wegdoen omdat ik er niet meer voor wil zorgen”

“Toen ik jong was, had ik nog geen kinderwens. Pas wanneer ik mijn man heb leren kennen, is mijn biologische klok beginnen tikken. Op zich heb ik ook een heel vlotte zwangerschap en bevalling gehad. Daar kan ik niet over klagen. Maar op een roze wolk heb ik nooit gezeten. Vooral het zwangerschapsverlof vond ik een moeilijke periode. Voordien ging ik elke dag werken en was ik altijd omringd door mensen. Nu zat ik elke dag thuis. Volledig geïsoleerd. Er zijn vrouwen die spontaan in de moederrol vallen en al hun tijd in hun kroost willen steken, maar ik voelde dat niet. Dat was om gek van te worden. In eerste instantie had ik drie maanden ouderschapsverlof aangevraagd, maar de laatste twee heb ik zonder verpinken geannuleerd.”

