3 manieren om je kind te leren omgaan met zakgeld

Bron: Goed Gevoel 0 Familie Vanaf wanneer en hoeveel zakgeld geef je aan je kind, het is een vraag die veel ouders zich stellen. Experten zijn het erover eens dat zakgeld nodig is om je kind financiële kennis bij te brengen. Maar wat doen je kinderen met dat geld en hoe hou jij een oogje in het zeil?

Hoe jonger je kind, hoe minder zakgeld het krijgt, dat is zowat overal de gewoonte. Af en toe krijgen ze wel een centje zodat ze kunnen sparen, maar meer is niet nodig. Vanaf dat je kinderen er ook zelf spullen mee moeten kopen, wordt er meer zakgeld gegeven.



Sparen voor extraatjes

Uit een enquête van VRT, De Tijd en Wikifin blijkt dat kinderen vooral extraatjes kopen met hun zakgeld. Jongeren geven het vooral uit aan vrije tijd bezigheden, eten en het gsm-abonnement. Slecht 6% van de jongeren moeten zelf bijleggen voor transport en maar 2% legt met zijn zakgeld bij voor schoolspullen.

Zakgeld geven aan je kind is een vertrouwenskwestie. 6 op de 10 ouders geeft wekelijks of maandelijks zakgeld. De belangrijkste reden om je kind zakgeld te geven is om het te leren omgaan met geld. Met onderstaande tips lukt het zeker.

Wisselgeld

Laat je kind af en toe naar de winkel gaan, geef hen het geld mee en laat hen boodschappen doen. Bekijk nadien de rekening en het wisselgeld na. Op die manier maakt je kind kennis met geld en leert het de waarde ervan kennen.

Bankkaart

Vanaf 12 jaar kan je als ouder een bankkaart aanvragen voor je kind. Je kan er dan voor kiezen om het zakgeld van je kind digitaal te geven op die bankkaart en bijhorende rekening. Je kind kan zelfstandig het geld afhalen en besteden, maar jij hebt wel ten allen tijde zicht op hoeveel geld er nog op de rekening staat.

Maak duidelijke afspraken

Wees strikt in wat je geeft. Is het zakgeld op en komt je kind zeuren om een voorschot op volgende maand? Wees dan consequent en zeg nee. Je kind zal de volgende keer twee keer nadenken voor ze het geld uitgeven.

