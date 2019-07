3 mama’s getuigen over hun bevalling: “Ik had 3 dagen in het ziekenhuis wél nodig” Liesbeth De Corte

22 juli 2019

16u28 0 Familie Bevallen en na 2 nachten in het ziekenhuis weer naar huis? Uit een Bevallen en na 2 nachten in het ziekenhuis weer naar huis? Uit een proefproject met 11 ziekenhuizen blijkt dat veel mama’s het best prima vinden. Maar sommige moeders geven tóch de voorkeur aan nog een dagje langer genieten van de veiligheid van de ziekenhuiskamer. “Pas na 3 dagen had ik het gevoel dat ik het thuis alleen zou trekken.”

Charlotte: “Ik ben om 5 uur ‘s ochtends gearriveerd in het ziekenhuis en 3 uur later was mijn zoontje Erik al geboren. Er waren geen complicaties en het was eigenlijk een heel vlotte bevalling. Toch ben ik superblij dat ik 3 nachten kon blijven in het ziekenhuis. Dat heeft niet per se te maken met de zorg die je krijgt - ook al is naar het toilet gaan in het ziekenhuis véél minder pijnlijk dan thuis. Wat ik vooral apprecieerde, was alle hulp die je krijgt. Er staat immers een resem verplegers klaar die tonen wat je moet doen. Dat kwam zeker van pas bij de borstvoeding. Je kleintje drinkt zo’n 8 keer per dag, en in het begin bak je er niets van. Persoonlijk wist ik in het begin écht niet wat ik moest doen en deed alles pijn. In het ziekenhuis moest ik gewoon op een knopje duwen, en er is meteen iemand die je te hulp schiet. Pas op de derde dag had ik ook het gevoel dat ik het thuis alleen zou kunnen trekken. En ja, ook thuis kan je nog verpleegkundigen bellen voor hulp, maar die drempel is veel groter dan op een knopje duwen in het ziekenhuis.”

“Ik denk dat er ook een groot verschil is tussen je eerste en tweede kindje. Is het niet de eerste bevalling? Dan weet je beter wat je moet doen. Je hebt minder duiding nodig, en wilt waarschijnlijk gewoon rustig thuis zitten met je kindje.”

Valérie: “Ik ben in België geboren, maar ben voor de liefde naar Nederland verhuisd. Het gevolg: ik ben ook daar bevallen van mijn eerste kindje. Daar gaat het veel sneller: je komt binnen en vliegt meteen na de geboorte weer naar buiten. Maar bij mij was er meconium - oftewel ontlasting - in het vruchtwater terechtgekomen. Daardoor moest ik een nachtje blijven in het ziekenhuis. En eerlijk: ik was daar héél erg blij om. Op dat moment was ik kapot en had ik niet de kracht om naar huis te gaan. Het was bovendien geruststellend dat je toch nog opgevolgd werd. De volgende ochtend werd ik wel meteen naar huis gestuurd. Er komt wel kraamzorg naar je thuis, maar dat is toch niet hetzelfde. Moest er nog een kindje komen, boek ik 3 nachten in een geboortehuis. Dan kan je bevallen in een huislijke omgeving onder begeleiding van je eigen verloskundige, en word je wat langer begeleid.”

Sofie: “Een kersverse moeder heeft die 3 dagen in het ziekenhuis wel nodig hoor. Zeker als het je eerste kindje is. Dan ben je heel onzeker en weet je niet perfect wat je moet doen ... Ikzelf zat bijvoorbeeld met veel vragen over de borstvoeding. Langer dan 3 dagen in het ziekenhuis blijven is dan weer overdreven. Je eerste vragen zijn beantwoord en je krijgt thuis ook hulp van een vroedvrouw. Is er iets niet pluis? Dan kan je die vroedvrouw bellen, en die staat meteen paraat. Ook als je niet belt, komt die trouwens langs: onder meer om te checken of alles goed geneest en om het kindje te wegen. Kortom, 3 dagen is perfect. Het moet niet langer, want het doet ook deugd om rustig thuis te zitten, en zeker niet korter."

Meer over Sofie

Charlotte

België

Valérie

Nederland

Erik

samenleving

familie