20 hilarische uitspraken van vrouwen tijdens de bevalling Charlotte Dierckx

07 februari 2018

11u44

Een kind ter wereld brengen is voor de meeste ouders het mooiste moment van hun leven, al verloopt de weg daar naartoe niet altijd zonder slag of stoot. Wanneer jullie toekomstige spruit besluit dat het tijd is om te komen, lopen de gemoederen in de verloskamer soms hoog op. De combinatie van hormonen, pijn en verdoving leidt dan ook vaak tot hilarische taferelen.

Toen op social mediasite Reddit iemand vroeg naar de meest grappige of gekste dingen die vrouwen riepen tijdens de bevalling kon de post in een mum van tijd op duizenden reacties rekenen. De vraag, die oorspronkelijk gericht was aan artsen en verpleegkundigen, werd uiteraard ook aangevuld met verhalen van vrouwen die zélf op de pijnbank lagen, en dat resulteerde in een paar briljante uitspraken:

1. "Toen mijn broer geboren werd, moesten ze een tang gebruiken om hem eruit te krijgen. Mijn moeder zag dat en schreeuwde: 'Dat is een saladetang! Je stopt géén keukengerei in mij!'" – jpuckey

2. "Toen ik geboren werd, wist mijn vader niet dat baby’s normaliter met hun gezicht naar beneden worden geboren, dus toen ik eruit kwam, riep hij: 'Oh mijn god, ze heeft geen gezicht!'" – leftoverpieceofcake

3. "Mijn moeders bevalling was extreem kort, ik werd binnen een uur geboren. Dat betekent dat ze in korte tijd van heel weinig pijn naar extreem veel pijn ging. Toen mijn vader haar naar het ziekenhuis reed, moest hij helaas stoppen om te tanken. Toen hij ging betalen, werd hij staande gehouden door een oudere man in een rolstoel, die hem vroeg sigaretten te kopen omdat hij zelf de winkel niet in kon. M’n moeder schreeuwde toen uit het raampje: 'Niet die kreupele helpen!' We herinneren haar hier nog regelmatig aan." – im_a_sheep_ama

4. "Ik ben een ambulancebroeder en tijdens een bevalling langs de kant van de weg schreeuwde de vrouw tijdens een wee: 'FUCK ME!' Haar man antwoordde: 'Zo zijn we verdorie in dit gedoe terechtgekomen!' Ik had erg veel moeite om mijn lach in te houden." – nomofica

5. "Ik ben blank en van Ierse afkomst, en had als kind rood haar. Mijn vrouw is donker. Toen de baby eruit kwam, vertelde de zus van mijn vrouw haar dat ze het haar van de baby kon zien. Mijn vrouw, die amper kon ademen op dat moment, flapte eruit 'Het haar is toch niet rood?!' Blijkbaar was ze doodsbang dat onze baby donker zou zijn met rood haar." – DONT_PM_ME_NUDEZ

6. "Ik was high van de medicatie en smeekte om spareribs tussen de weeën door. 'Kom op schat! De verpleegkundigen komen er toch niet achter!' Ze stonden gewoon naast me". – AmeliaPondPandorica

7. "Mijn vader vertelde dat ze de gehele zwangerschap dachten dat ik een meisje was. Ik kwam eruit met een keizersnede en de dokter zei: 'Huh, deze heeft extra gereedschap.'" – dj88masterchief

8. "Ik ben verpleegkundige en het meest bizarre dat ik ooit heb meegemaakt tijdens een bevalling is dat een patiënt besloot haar vriend te vertellen dat het niet zijn baby was… De hele kamer was doodstil en de jongen liep weg zonder iets te zeggen." – The_Sargent_Sarcasm

8. "Toen mijn zus weeën had, was ze aan het schreeuwen en mijn moeder probeerde haar gerust te stellen: 'Het komt goed. Diep ademhalen. Het is zo voorbij.' Toen keek mijn zus naar mijn moeder en zei: 'Je hebt geen idee hoe dit is!'" – baconated

9. "Hier een verpleegkundige. Ik hielp bij een bevalling waarbij de vrouw niet wist dat ze zwanger was. Ze had ons ingeschakeld omdat ze pijn in haar onderbuik had. Patiënt: 'Idioot! Ik ben NIET zwanger!' Ik: 'Jawel, ik zie het hoofdje al komen.' Patiënt: 'Dat moet een fucking tumor zijn!' De tumor was een gezond babymeisje. De moeder was na afloop trouwens heel lief." – marunga

10. "Toen mijn moeder mijn broertje voor het eerst zag met een vervormd hoofd door de bevalling, zei ze: 'Neeee! Stop het terug!'" - johnmedgla

11. “Een patiënt met volledige ontsluiting begon met persen en veranderde toen van gedachten. ‘Ik wil dit niet, ik ga NU naar huis!' En probeerde toen van de tafel af te komen.” – jinx614

12. “Toen mijn eerste kind geboren was, was zijn hoofd vervormd. Toen de dokter hem aan mijn vrouw liet zien, riep ze: ‘Waarom lijkt hij op een dinosaurus?’ Ik ging kapot van het lachen.” – Gfy_ADOOM

13. “Ik ben verpleegkundige, maar ook moeder. Mijn man vertelde dat ik - toen ik lachgas kreeg - luidkeels ‘Ik ben lady Darth Vader!’ riep tijdens het persen. Daarna vroeg ik de dokter of hij mijn amandelen kon voelen terwijl hij zijn arm daar in had. Dit zijn dus mijn collega’s.” – Fezzin

14. "Mijn moeder vroeg: ‘Wat is het geworden?’, waarop de verpleegster zei: ‘Je hebt nog niks gekregen, lieverd.’ Ze was nogal high van de verdoving, mijn moeder…" - Fusorfodder

15. "Ik kreeg geen verdoving, maar vond het alsnog de gepaste gelegenheid voor een burrito. Ik commandeerde mijn man: 'Schat, vertrek nu! Loop deze straat uit en breng mij een burrito met guacamole en pepers.' Ik had echt zin in een burrito." - HappyGiraffe

16. "Tijdens de bevalling, ongeveer een halfuur voor het persen, verloor ik mijn kalmte. Mijn oudere zus raakte in paniek en liep door de kamer. Mijn moeder, een geboortecoach, zei tegen mijn zus om me een centraal punt te geven. Iets om op te concentreren, zodat ik niet uit het dichtstbijzijnde venster zou springen. Mijn zus tilde haar shirt op en liet ons haar borsten zien. Hilariteit en vreselijke pijn volgden." - hooterbooshooter

17. "Mijn moeder was onverwachts in verwachting van een vierde kind en koos ervoor om het geslacht niet te weten te komen. We houden kennelijk van verrassingen. Om de een of andere reden raakte ze ervan overtuigd dat het een jongen was. In de verloskamer gaven ze de baby aan mijn vader en vertelde hij vol vreugde aan mijn moeder dat ze een nieuw meisje hebben. Haar reactie: 'Wat? Nee. Controleer opnieuw.' De vader reageerde: 'Ik ben vrij zeker dat het een meisje is, schat', waarop de vrouw hem toeriep: 'Je kijkt niet hard genoeg!'" - writergal1421

18. "Ik kreeg een keizersnede, en was redelijk wazig van de verdoving. Toen de verpleegkundige mijn dochter liet zien en zei: 'Hier is je baby!', antwoordde ik: 'Dat is niet van mij, ik heb het nog nooit in mijn leven gezien. Neem maar mee naar de verloren voorwerpen.'" - irritablevowels

19. "Mijn vrouw tijdens de bevalling: 'Het komt uit mijn kont!'" - TheDreadPiratScott

20. "Toen mijn vriendin aan het bevallen was, bleef ik haar vertellen dat ze zich moest ontspannen en dat alles goed zou komen. Ze riep heel erg boos: "Zal ik jouw penis met 10 centimeter wijder maken, kijk hoe goed je je dan nog ontspant!' De hele kamer lag plat van het lachen." - WheresTheCheet