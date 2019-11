2 op de 3 slapen met huisdier in bed, jij ook? Redactie

15 november 2019

08u48 8 Familie Maar liefst 2 op de 3 van de huisdiereigenaars slapen met hun kat of hond in bed omdat het hen een veilig gevoel geeft. Dat blijkt uit een studie van de website Itchpet.com bij 2.000 volwassenen. Maar is dat ook daadwerkelijk een goed idee? In de wetenschap blijft het voorlopig een verhitte discussie.

In 2016 werd door onderzoekers bij hoog en bij laag beweerd dat het not done is om met je huisdier in bed te slapen. Dat zou te maken hebben met demodex, een soort mijten die leven rond de ogen van je dier en overdraagbaar zijn naar mensen. Het resultaat zijn jeukende en gezwollen ogen. Ook moet je rekening houden met E.coli - ook wel de ‘poepbacterie’ genoemd -, bepaalde parasieten uit de ontlasting en resistente bacteriën in de mond van het dier die je mogelijks ziek kunnen maken.

Volgens een onderzoek uit 2017 van de Mayo Clinic in Arizona loopt het echter zo’n vaart niet, en is met je huisdier in bed slapen zelfs goed voor je nachtrust. Ze kwamen tot die conclusie nadat ze het slaapgedrag van 40 volwassenen en enkele honden analyseerden. Uit die resultaten bleek namelijk dat zowel mens als dier beter sliepen, ongeacht het ras van de hond. Dat zou komen omdat de aanwezigheid van je huisdier een soort van veiligheid creëert. “De relatie tussen mensen en hun huisdieren is de laatste jaren veel veranderd”, legden de onderzoekers uit. “We laten onze huisdieren steeds vaker in de kamer slapen, en nu weten we dat dat geen negatieve invloed heeft op je nachtrust.” Integendeel dus. “Een spinnende kat of goed getrainde hond aan je voeteneinde kan een erg ontspannend effect hebben en bijdragen tot een betere nachtrust.” Al nuanceerde hij tegelijkertijd zelf de resultaten, want bewegende of ronkende beestjes kunnen volgens hem net ook de nachtrust verstoren. Krahn raadde dan ook aan om je hond aan het voeteneinde of net naast het bed te laten slapen in plaats van naast je.

Opvallend is dat in datzelfde jaar door de KU Leuven een project werd opgestart waarbij een gebouw werd geopend naast het Universitair Ziekenhuis Brussel waar patiënten tijd met hun huisdier kunnen doorbrengen. Daarvoor werden ook speciale bedden voorzien. “Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat een waaier van hormonen vrijkomt bij contact met dieren”, vertelde dokter Mark De Ridder, diensthoofd radiotherapie-oncologie. “Patiënten voelen zich kalmer, kinderen moeten minder pijnstillers nemen en de bloeddruk en het hartritme raakt onder controle.”

Géén fan

In 2018 bleek dan weer uit een onderzoek van datingwebsite Twoo dat 58% van de Belgen het niet ziet zitten om het bed te delen met het huisdier van zijn of haar partner. Voor 15% is een huisdier in bed zelfs reden genoeg om meteen een punt achter de relatie te zetten. We hebben niet gepolst naar de redenen voor deze afkeer”, zei Lien Louwagie, woordvoerder van Twoo, toen. “Maar misschien ligt het wel aan de afkeer voor te veel haar. Uit onze cijfers blijkt namelijk ook dat maar liefst 55% van de Belgen niet zou willen daten met iemand met abnormaal veel lichaamsbeharing.”