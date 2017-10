17 dingen die wij als kind deden (maar nooit aan onze kroost zouden toelaten) ND

11u00

Met zes op de achterbank van de wagen, zonder helm de fiets op en mierzoete cornflakes als ontbijt. "Vroeger was alles beter," zou de cynicus opmerken, maar eerlijk is eerlijk: we waren ons vooral van minder kwaad bewust. PureWow vroeg aan zeventien ouders wat ze zelf als kind deden, maar nu nooit meer aan hun kroost zouden toelaten.

1. "Wij mochten zonder onze ouders 'trick or treat' gaan spelen met Halloween" - H., vader van drie kinderen

2. "Frisdrank drinken bij het avondeten" - L., moeder van twee kinderen

3. "Mierzoete cornflakes eten als ontbijt. Ken je 'cookie crisp' nog? Dat waren letterlijk koekjes als ontbijt" - E,. moeder van drie kinderen

4. "Belletjetrek doen als eerste activiteit na school" - J., moeder van 2 kinderen

5. "Zelfgemaakte koekjes deur-aan-deur verkopen" - L., moeder van 3 kinderen

6. "TV kijken als ik thuiskwam van school tot ik ging slapen" - L., moeder van 2 kinderen

7. "Skiën en snowboarden zonder helm" - R., vader van 4 kinderen

8. "Achteraan in de auto zitten zonder gordel aan. Waren er zelfs wel autostoeltjes toen?" - E., moeder van 2 kinderen

9. "In de koffer van de auto zitten als er niet genoeg plek was op de achterbank" - H., vader van 3 kinderen

10. "Een briefje met mijn volledige naam en adres in een met helium gevulde ballon stoppen, met de vraag of iemand mijn pennenvriend wil worden en dan in het bos loslaten. Hoe groot zou de kans zijn dat een ander tienjarig meisje die zou vinden, of eerder een moordenaar?" - J., moeder van twee kinderen

11. "Naar een rivier wandelen met krokodillen in... op ons eentje. Go Florida! - E., moeder van 2 kinderen

12. "Op de stang van mijn vaders fiets zitten op een handdoek. Van veiligheidszitjes op een fiets was geen sprake. Ik was drie" - L. ,moeder van drie kinderen

13. "Babyolie verkiezen boven zonnecrème" - S., moeder van twee kinderen

14. "Vandalisme aanrichten met Halloween. Mijn ouders keken toe hoe we overal scheerschuim spoten, zonder er iets over te zeggen" - J., moeder van twee kinderen

15. "Naar 'Married With Children' kijken terwijl we nog maar acht waren. Ik heb het gevoel dat die serie me echt heeft grootgebracht. Geen idee waar de rol van mijn vader eindigt en die van Al Bundy begint" - J., moeder van twee kinderen

16. “Twee woorden: Fun Dip”- M., vader van twee kinderen

17. “Vijf keer per week McDonalds eten. Geweldig was dat." - J., moeder van twee kinderen