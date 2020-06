13 prachtige kinderboeken over diversiteit en racisme Stéphanie Verzelen

16 juni 2020

14u04 0 Familie Het is nooit te vroeg om je kinderen te leren dat een ander kleurtje totaal normaal is. In het licht van de Black Lives Matter-beweging vroegen we aan twee kinderboekhandels en een uitgeverij welke titels zij tippen voor een diversere boekenkast. Deze dertien zijn absolute pareltjes.

Misschien heb je het als ouder moeilijk om je kind aan te spreken over de Black Lives Matter-protesten die nu in het nieuws komen. Of misschien is je kind nog te jong om de problematiek te begrijpen, maar voel je je verplicht om het toch al iets bij te brengen over diversiteit. Een boekenkast vol gekleurde personages, ook in de hoofdrol, is dan een goed begin.

Hoe jonger je daarmee start, hoe beter. Want volgens de American Academy of Pediatrics kunnen baby’s al vanaf zes maanden raciale verschillen registreren. En al tussen de leeftijd van twee tot vier beginnen kinderen raciale stereotypes die ze om zich heen zien, te absorberen.

Zwart kindje in de hoofdrol

Gelukkig zijn veel kinderboekhandels en uitgeverijen zich daar bewust van. Bij kinderuitgeverij en -boekhandel Pardoes in Mechelen, bijvoorbeeld, waken ze erover dat hun aanbod voldoende divers is. “We willen dat scholen en ouders hun boekenkast kunnen aanvullen met personages van alle mogelijke afkomsten”, zegt illustratrice en verkoopster Ilse Hermans (27). “In de hoop dat andere huidskleuren bij de lezertjes genormaliseerd worden. Titels die expliciet op racisme focussen vind je heel weinig, zo’n onderwerp is vaak te hard voor kinderen. Maar gewoon al een boek waarin een zwart kindje de hoofdrol speelt, doet veel. In je boekenkast moet je de maatschappij zo realistisch mogelijk weerspiegelen.”

Met deze – stuk voor stuk prachtige – kinderboeken in je arsenaal, kom je al een heel eind. We verzamelden ze bij Kinderboekhandel Pardoes, Kinderboekhandel De Kleine Johannes in Leuven en kinderuitgeverij De Eenhoorn, drie spelers die inzetten op diversiteit.

1. Feest voor Ilyas

Een simpel telboekje dat je peuter leert tellen van één tot tien, met een twist. “Want de hoofdrol is voor Ilyas, een Marokkaans jongetje dat zijn verjaardag viert met zijn Marokkaanse familie”, zegt Ilse Hermans. “Het is ook prachtig geïllustreerd, totaal geen nicheproduct.” Er staan zelfs een paar woordjes Arabisch, Turks, Frans, Pools, Sranantongo en Papiaments in.

Khadija Timouzar en Mijke Coebergh, 1 tot 4 jaar. Online te koop.

2. Julian is een Zeemeermin

“Een heel mooi verhaal dat meerdere stereotypes doorbreekt”, vertelt Ilse. Het zwarte jongetje Julian ziet op een dag drie zeemeerminnen en wil daarna zelf kost wat kost een zeemeermin zijn. “In het begin van het verhaal vindt iedereen het natuurlijk vreemd dat een jongen een zeemeermin wil zijn, maar op het einde kan het gewoon.” Julians zwarte oma schittert in een bijrol.

Jessica Love, 4 tot 6 jaar. Online te koop.

3. Iedereen telt

Een extreem kleurrijk kijk- en zoekboek, ook wat de personages betreft. “Je ziet tulbanden, hoofddoeken, baarden ... Dit boekje toont echt hoe divers de wereld wel is”, zegt Ilse. Het boekje prikkelt de lezer met beschrijvingen, mysteries en zoekopdrachten en spoort ook aan om fantasie te gebruiken.

Kristin Roskifte, 3 tot 6 jaar. Online te koop.

4. Spelen in de wereld

Een informatief prentenboekje over hoe alle kinderen ter wereld verschillend zijn, maar ook één ding gemeen hebben: iedereen speelt. Of ze nu in Azië, Afrika of Amerika wonen. “Zo werkt het heel verbindend”, vindt Ilse. Je kind ontdekt telkens wat typerend is voor de spelletjes van leeftijdsgenootjes in andere landen.

Marjolein Hund, 3 tot 6 jaar. Online te koop.

(Lees verder onder de foto.)

5. Planeet Omar: Problemenmagneet

“In leesboeken voor oudere kinderen is er een groter tekort aan kleur. In tekst integreer je nu eenmaal niet zo snel een andere cultuur of huidskleur dan in een ‘simpele’ tekening”, zegt Ilse. Daarom vindt ze Planeet Omar zo’n verademing. Het moslimjongetje Omar is net verhuisd en moet naar een nieuwe school, waar hij met pestkoppen te maken krijgt. “Het zit dus heel dicht bij de leefwereld van jonge kinderen. En ze leren over de islam, want onder andere het Suikerfeest wordt erin belicht.” Bovenal is het een grappig boekje met leuke tekeningen en doldwaze avonturen.

Zanib Mian, vanaf 8 jaar. Online te koop.

6. Prinses Arabella en de reuzentaart

‘Prinses Arabella’ is een reeks met verhaaltjes als ‘Prinses Arabella gaat naar school’, ‘Prinses Arabella is jarig’ of ‘Prinses Arabella’ en de oppas’. Een beetje zoals de Tiny-reeks dus, met het grote verschil dat Arabella, het meisje in de hoofdrol, zwart is, net als de rest van haar familie. “De verhalen situeren zich heel hard in de leefwereld van peuters, maar bieden met de gekleurde Arabella wel een heerlijk tegenwicht voor de klassieke prentenboeken waarin altijd een blond meisje de prinses is”, vindt Ilse.

Mylo Freeman, vanaf 3 jaar. Online te koop.

7. Lotjes zorg

“Een bijzonder leuk boekje, opnieuw met een zwart meisje in de hoofdrol”, zegt Ilse. Ook de volgende titels in de reeks – ‘Basil brult’ en ‘Helemaal Norman’ – normaliseren diversiteit. En in alle drie staan emoties centraal, en hoe kinderen ermee omgaan.

Tom Percival, vanaf 3 jaar. Online te koop.

8. Bedtijdverhalen voor rebelse meisjes

Een verzameling van honderd voorleesverhalen over inspirerende vrouwen die een impact hebben gehad op de wereld, zij het als kunstenares, sportster, wetenschapster of noem maar op. En daartussen zitten ook gekleurde vrouwen als Serena Williams of Nina Simone. “Dit boek doet kinderen inzien dat vrouwen met een andere huidskleur ook belangrijke dingen hebben gedaan voor de wereld. Het is eens een ander perspectief dan dat van de traditionele geschiedenisboeken die vooral witte helden belichten”, vertelt Ilse.

Elena Favilli en Francesca Cavallo, vanaf 3 jaar. Online te koop.

(Lees verder onder de foto.)

9. Rood vind ik het allermooist

In kinderboekhandel De Kleine Johannes in Leuven focussen ze op de allerjongsten. “Dan is het nog niet nodig dat je de dingen expliciet aankaart, wel dat je ze laat zien”, vertelt zaakvoerder Luc Vander Velpen. ‘Rood vind ik het allermooist’ is een verhaal over de schoonheid van kleuren. En over hoe iedereen anders is, maar dat oké is.

Annemie Berebrouckx, 4 tot 6 jaar. Online te koop.

10. Een dagje bij de vriendjes

Een kijkboekje voor de allerkleinste peuters dat het leven in een kinderdagverblijf illustreert. “Ze zien er kinderen van alle mogelijke afkomsten samen”, zegt Luc. “En ook mooi: het boekje werd uitgegeven door Wigwam, een Leuvens kinderdagverblijf voor kinderen uit kwetsbare gezinnen. Daar is het ook echt de dagelijkse realiteit dat kinderen van alle mogelijke huidskleuren samenkomen.” Ouders getuigen online bovendien dat het boekje hun peuter hielp om met een bredere glimlach naar de crèche te trekken.

Kathleen Amant, 1 tot 3 jaar. Online te koop.

11. Jij, tussen vele anderen

De West-Vlaamse uitgeverij De Eenhoorn specialiseert zich in kinderboeken en zorgt ook voor kleur in hun assortiment. Persverantwoordelijke Elly Simoens is grote fan van ‘Jij tussen vele anderen’. “Het is een prachtig, poëtisch prentenboek dat diversiteit op de meest uiteenlopende manieren belicht.” De speelse en warme illustraties geven een unieke kijk op rassen, religies en emoties, met respect voor de eigenheid van het individu.

Siska Goeminne en Merel Eyckerman, vanaf 5 jaar. Online te koop.

12. Bruin!

“Het jongetje Paco heeft een bruine, Ecuadoraanse papa en een witte, Europese mama”, vertelt Elly. Hij groeide op in de jungle van Ecuador, maar verhuist van de ene dag op de andere met zijn multiculturele familie naar België en probeert zich aan te passen. Hij merkt er op dat hij het enige niet-witte kindje is en krijgt te maken met uitsluiting, maar vangt dat op met een ontwapenende vertelstijl. Auteur Tine Mortier is zelf getrouwd met een Ecuadoraanse man en heeft twee zonen en een dochter. Om hen te behoeden voor racisme, verhuisde ze met haar gezin een tijdje geleden naar Costa Rica.

Tine Mortier, vanaf 8 jaar. Online te koop.

13. Mijn broer

“Dit is een heerlijk prentenboekje voor beginnende lezers, vol mimiek en details, over twee zwarte broers”, vat Elly samen. De broers doen wat broers doen: ruzie maken, elkaars speelgoed afpakken, om de aandacht van mama vechten ... maar ook elkaar missen wanneer de ander er niet is. Het gezinnetje leert jonge kinderen om te gaan met de komst van een broertje of zusje.

Mylo Freeman, vanaf 6 jaar. Online te koop.