11 manieren om op voorhand te testen of je een goede babynaam hebt gekozen

25 januari 2018

Bron: Lifehacker 1 Familie Alsof een naam kiezen voor je toekomstig kind nog niet moeilijk genoeg is, wil je bij voorkeur iets waarmee je zoon of dochter niet gepest zal worden. We kennen immers allemaal het al dan niet waargebeurde verhaal over de gynaecoloog met de naam 'Piet Uytebroeck'. Het zekere voor het onzekere nemen? Gebruik dan deze checklist voor je die geboortekaartjes laat drukken.

Rijmt het met een lichaamsdeel?

Grapjes over een naam zijn snel gemaakt en je maakt het helemaal gemakkelijk als je een naam laat rijmen op een woord voor een delicaat lichaamsdeel. Hou niet alleen rekening met de naam zelf, denk ook aan initialen. "K. Bouter" kan bijvoorbeeld ook voor heel wat ongewenste hilariteit zorgen.

Doet het je (in slechte zin) aan iemand denken?

Namen van exen, vroegere klasgenoten die je niet zo leuk vond of mensen die nog steeds in je vriendenkring zitten, kunnen voor een rare connotatie zorgen bij een babynaam. Hou daar rekening mee bij je keuze.

Is hij uniek genoeg?

Best vervelend als je heel je schoolcarrière moet doorlopen als "Emma R.", omdat er ook al een "Emma V." en een "Emma D." in de klas zitten. Of nog onpersoonlijker: Emma 1, Emma 2 en Emma 3. Verwarring alom ook bij de rapporten, oudercontacten enzovoort. Kies voor een naam die uniek genoeg is, zodat je kind zich ook uniek kan voelen.

Is hij 'normaal' genoeg?

Zo'n unieke naam is fijn, maar overdrijf ook niet. Je zou je kind 'Prince' of 'Beyoncé' kunnen noemen omdat je beide artiesten geweldig vindt, maar plaats dat even in de context van België anno 2018. Is het wel toepasselijk binnen het kader waarin je kleintje gaat opgroeien? Sta ook daar even bij stil.

Past hij binnen een internationale context - als dat nodig is?

Heb je de naam "Anke" ook al vijftig keer moeten spellen in Frankrijk? Misschien zie je er geen graten in, maar met een naam als "Sophie" en "Nina" kan je ook in andere landen snel duidelijk maken hoe je heet. Geen must, wel handig als je voelt dat je de internationale reismicrobe via de genen gaat doorgeven.

Heb je de naam al eens gegoogeld?

"Charles Edmund" lijkt op het eerste zicht een deftige Engelstalige naam. Maar tik hem eens in Google in, en je komt te weten dat er nog zo eentje bestaat. Niemand minder dan een seriemoordenaar uit Pennsylvania. Doe je huiswerk en zoek even op voorhand op of er geen naamgenoten zijn met bedenkelijke nevenactiviteiten.

Betekent het iets raar in een andere taal?

"Nick" is een leuke, vlotte naam, zou je denken. Niks mis mee in onze taal. Maar reis je ermee naar Frankrijk, dan kunnen ze je daar wel eens verkeerd begrijpen en "nique" verstaan, wat zoveel betekent als "ik neuk". Wil je niet dat je kind al te grote problemen krijgt in het buitenland, dan controleer je dit lijstje met namen best even.

Doe de "roep over de speelplaats"-test

Elke naam klinkt mooi als je hem zachtjes zingt voor het slapengaan. Maar klinkt het ook goed als je zoon- of dochterlief moet roepen op een overvolle speelplaats? Probeer het eens uit door de naam die je in gedachten hebt luidop te roepen.

Hoe klinkt de naam in een verjaardagslied?

"Happy birthday, dear ... " Klinkt het als muziek in de oren? Of eerder als een bevreemdend stukje experimentele muziek? Test eens hoe de naam je bevalt als je een verjaardagslied moet zingen. Als het even meezit ga je dit jaren na elkaar moeten doen, zonder dat je spijt wil krijgen van je keuze.

Doorstaat de naam de tand des tijds?

Ten tijde van 'Frozen' werd Elsa misschien wel even populair. Maar vind je die naam over tien jaar ook nog leuk? Vernoemen naar een personage dat op een specifiek moment even in de spotlights stond, kan gevaarlijk zijn. Daarenboven lijkt het tout court al geen geweldig idee om je dochter naar een Disneyprinses te vernoemen.

Doe de "Starbucks"-test

Bij koffieketen Starbucks vragen ze je om je naam te zeggen bij je bestelling, zodat die op een beker wordt geschreven. Probeer de "nieuwe" naam eens uit door te liegen over je eigen persoonlijkheid, en mompel de naam van je zoon of dochter in spe. Welk gevoel krijg je als die naam wordt afgeroepen? Dat kan bepalend zijn voor je keuze.