10 tips om je feesttafel te decoreren zonder dat het geld en tijd kost

1. Ga voor wit

Voor tientallen euro’s nieuwe borden, glazen en tafeldecoratie in huis halen? Je hebt vast meer bruikbaar materiaal in huis dan je denkt. Neem even de tijd om je collectie in kaart te brengen. Dat standaard witte servies? Het is de perfecte basis voor een winterwonderland-feestthema. Voeg witte theelichtjes, sneeuwvlokjes, ijsberen en ander wit moois toe voor een magische feestlook. Geen witte accessoires in huis? Spray wat kunstsneeuw op dennenappels en leg ze op je feesttafel.

2. Glitter

Een royale dosis goud en glitter brengt meteen het feestgevoel aan tafel. Ga voor gouden kaarsen, een gouden bestek… en strooi wat losse, gouden glitters op het tafelkleed als finishing touch. Zero inspanning, groots resultaat.

3. Tafelloper

Laat dat traditionele feesttafelkleed dit jaar in de kast. Een bijzondere tafelloper oogt zoveel mooier. Rep je naar de dichtstbijzijnde stoffenwinkel en laat een feestelijk stofje op maat knippen. Kant, fake fur of een glitterstofje? Keuze genoeg.

4. Kaarsen

Niets mis met kandelaars, maar het kan origineler. Vul glazen flessen met water en enkele takjes groen (zoals eucalyptus). Een witte kaars doet de rest. Of wat dacht je van kaarsen als centre piece? Schik enkele witte stompkaarsen op een oude, langwerpige houten plank, of vul een houten dienblad met oasis en kaarsen. Met wat witte besjes of mos ziet niemand de groene basis van je constructie.

5. Creatief met servieten

Linnen servieten geven je feesttafel net dat tikje meer. Ze kosten weliswaar iets meer dan papieren exemplaren, maar gaan jaren mee. Helemaal leuk wordt het als je ze op een bijzondere manier vouwt. Wat dacht je van deze kerstboom? Je hoeft heus geen origami-queen te zijn om een kunstwerkje te vouwen. Liever wat strakker? Rol de serviette op, bind er een touwtje rond en werk af met een hulsttakje of stukje kerstboom. Een klassiek wit bord oogt meteen wat feestelijker.

Bekijk hier de video:

6. Persoonlijke touch

Toon je gasten dat je moeite gedaan hebt. Haal je mooiste geschrift boven, neem een verfstift in feestelijke tint bij de hand (de Pintor stiften van Pilot) en zorg voor gepersonaliseerde naam- of menukaartjes. Super simpel, maar bijzonder sfeervol.

7. Glazen stolpen

Een bijzondere eyecatcher tilt een sobere tafeldecoratie naar een hoger niveau. Je hoeft het heus niet ver te zoeken. Die glazen stolp van in de woonkamer tover je in een handomdraai om in een statement piece. Vul met ledlichtjes, kerstballen, dennenappels… en plaats ze omgedraaid op te tafel.

8. Tafeltak

Vergeet de traditionele kerstkrans, dit jaar gaan we voor fleurige bloementak. Op de feesttafel of zwevend boven de feestdis? Jij kiest.

Dit heb je nodig:

Een magnoliatak, ijzerdraad, feestelijk lint of touw, bloemen naar keuze (zoals nerine, scabiosa, scabiosa-zaaddoosjes, rozenbottel of dianthus), takken naar keuze (zoals eucalyptus, dennentak, leucadendron, aspergevaren of phlebodium)

Stap 1

Bekijk je magnoliatak van alle kanten en focus op de vorm. Dit zal je helpen om de tak straks van z’n beste kant te laten zien.

Stap 2

Snij een lang stuk ijzerdraad af en draai dit rond de tak. Het is handiger om met één lang stuk draad te werken dan om telkens een klein stukje af te snijden.

Stap 3

Stop blaadjes tussen het stuk ijzerdraad. Leg de blaadjes als dakpannen op je tak, met de punt richting de magnoliabloemen.

Stap 4

Knip de stelen van de bloemen af tot ongeveer vijf à acht centimeter. Maak ze op dezelfde manier als de blaadjes vast met ijzerdraad. Verberg telkens de stelen en de bevestiging van de vorige bloem met een nieuwe bloem. Eens de bloem goed vastzit, kan je het uitstekende stuk steel afsnijden.

Stap 5

Voeg nog extra bloemen en blaadjes toe. Speel met kleuren, vormen en texturen tot je de voor jouw perfecte bloemenkrans hebt.

Voeg highlights toe in zachtroze of crèmekleur wanneer je al veel rode bloemen of donkergroene blaadjes hebt.

Stap 6

Voeg de laatste twee tot vier takjes toe. Maak deze takjes vast in de tegenovergestelde richting van de andere takken. Dat zorgt voor een leuk contrast en een extra vol resultaat.

Stap 7

Mag het nog iets meer zijn? Bevestig een aantal scabiosa-zaaddoosjes op je tak voor extra textuur.

Stap 8

Hang je zelfgemaakte kersttak op met een feestelijk lint of touw - en klaar!