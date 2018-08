10 tips om geld te besparen bij het boodschappen doen Margo Verhasselt

05 augustus 2018

16u30 0 Familie Veel geld uitgeven aan eten is iets waar we allemaal schuldig aan zijn. Toch is het niet moeilijk om met enkele kleine veranderingen een hoop geld te besparen. Wij geven 10 tips die je in je achterhoofd moet houden wanneer je naar de supermarkt trekt.

1. Beslis wat je wil eten. Opstaan wordt meteen veel leuker wanneer je weet dat je verschillende opties hebt. Elke dag dezelfde cornflakes eten hoeft dus echt niet. Best kan je kiezen uit drie verschillende ontbijten per week. Wissel eens af met yoghurt met granola, toast met appel en pindakaas of lekkere havermout met zwarte chocolade en kiwi.



2. Neem je lunch van thuis mee. Zorg dat je altijd verschillende lekkere ingrediënten in je koelkast hebt liggen die je 's avonds snel kunt klaarleggen voor de dag erna.



3. Plan je maaltijden voor heel de week. Je kan zoveel geld en tijd besparen wanneer je op voorhand weet wat je gaat eten die week. Wat je trouwens ook altijd kan doen is je recepten verdubbelen. Maak je spaghettisaus voor één avond? Je kunt best meteen wat meer maken en de restjes invriezen.



4. Kook op voorhand. Heb je zondag een hele dag niets te doen? Dan kan je beter je energie in een nuttige bezigheid steken. Je zal jezelf dankbaar zijn wanneer je in het weekend al soep hebt gemaakt of ajuin hebt gesneden. En je zal minder snel na het werk langs een snackbar of afhaalrestaurant rijden.



5. Koop huismerken. Het merk dat je alle dagen gebruikt lijkt de meest logische en beste keuze, maar dat is niet altijd zo. Vaak zijn huismerk producten exact hetzelfde en beter voor de portemonnee!



6. Beperk je niet tot één winkel. Neem een kijkje in welke winkel producten het goedkoopst zijn. Het neemt meer tijd in beslag, maar gaat je ook maandelijks tientallen euro's opleveren.



7. Smijt die take-away menu's weg. Een overvolle schuif met vijf verschillende menu's van alle lokale Chinese restaurants uit de buurt? Ja, we hebben ze allemaal. Maar toch is het best dat we hier allemaal vanaf stappen. Als je ze niet meer hebt, ga je er ook minder op rekenen. Heb je er toch echt nog eens zin in gebakken rijst? Dan kan je dat menu waarschijnlijk ook online vinden.



8. Diepvries is je beste vriend. En dan geen diepvriespizza's of -ijsjes. Neen, je diepvries assortiment kan zoveel meer zijn dan dat. Koop ingevroren vruchten, ze zijn even gezond en lekker als vers fruit, en helemaal perfect voor smoothies en gerechten. Maar ook groenten, vis en vlees zijn van topkwaliteit wanneer ze uit de diepvries komen. Ze smaken even goed en zijn vaak nog goedkoper ook.



9. Hou je aan seizoensgebonden producten. Aardbeien kopen in de winter is nu eenmaal geen goed idee. Ze zijn duur en ze smaken meestal toch niet even lekker als in de zomer. Wanneer je de typische producten uit het seizoen koopt, bespaar je veel geld en leer je misschien ook nog eens andere ingrediënten kennen.



10. Weet van welke producten je in grote hoeveelheden kan kopen. Eet je sowieso minstens één dag per week pasta en/of rijst? Koop dan een family pack. Dat is beter voor het milieu en voordeliger!

Lees ook: 3 slechte eetgewoonten die kinderen van hun ouders kopiëren