1 op 3 Belgen viert vijf keer Kerstmis TVM

23 december 2019

08u55 3 Familie Samen met familie kerstavond vieren: dat doen acht op de tien Belgen. Maar daar blijft het vaak niet bij. Uit een studie in opdracht van kookplatform 'Lekker van bij ons' blijkt dat de Belg gemiddeld 3,3 kerstfeestjes heeft. Ruim één op de drie (35%) houdt er zelfs vijf - met de eigen familie, schoonfamilie, met beide ouders afzonderlijk na een scheiding, bij de grootouders, met vrienden... Vooral mensen onder de 35 jaar en gezinnen met kinderen trekken het gemiddelde naar omhoog.

Qua menu houden we het graag traditioneel. Bij 90% van de Belgen staat er vlees op het menu. Kalkoen (40%) en wild (19%) zijn nog steeds de populairste gerechten, gevolgd door vis (10%), gourmet (10%), fondue (10%) en gebraad (9%). Slechts 3% kiest voor een vegetarisch feestmaal. Het gemiddelde kerstdiner bestaat uit drie (41%) tot vier (27%) gangen.

Trendwatcher Herman Konings: “In tegenstelling tot zo’n 50 jaar geleden, wanneer de vrouw zich tijdens het hele kerstfeest in de keuken verschanste, willen de gastvrouwen en -heren vandaag tijdens de kerstdagen zo weinig mogelijk tijd in de keuken doorbrengen. Ze willen hun tijd spenderen met de familie, die ze doorheen het jaar erg weinig zien. De opkomende trend van afhaalmaaltijden en feestelijke foodboxen past dan ook perfect in dit verhaal. Maaltijden die gedeeld moeten worden zoals gourmet en fondue blijven populair tijdens de feesten. Ook populair is het concept van ‘bring your own diner’ waarbij elk gast zijn eigen gerecht meebrengt, zodat kosten en moeite meteen gedeeld worden.”