1 op 2 ouders neemt om beurt vakantie om op de kinderen te passen: 5 tips om er een topdag van te maken Valérie Wauters

16 juli 2019

16u45 0 Familie 1 op de 2 Belgische ouders moet in de zomer verlof nemen om voor de kinderen te zorgen. Dat blijkt uit een enquête van uitzendbureau Tempo-Team. Voor wie deze vakantie thuis is met de kinderen, en voorlopig niet veel meer dan ‘camping living’ op de planning heeft staan: 5 tips voor een leuke ouder-kindvakantie.

Kinderboerderij

Wie wil scoren bij de kinderen trekt naar de kinderboerderij. Diertjes kijken en nadien lekker ravotten in de speeltuin is gegarandeerd een topper bij zoon- of dochterlief. Wie slim is, kiest voor een kinderboerderij met een mooi terras. Zo kan je gezellig een glaasje drinken, wat zonnestralen meepikken en misschien zelfs een beetje lezen terwijl je kroost zich uitleeft.

Bioscoop in de woonkamer

Regent het? Niet getreurd, want ook binnen kunnen jullie het gegarandeerd gezellig maken. Trek eerst samen naar de winkel voor wat benodigdheden, en tover de woonkamer vervolgens om in een echte bioscoop. Knutsel filmticketjes in elkaar en maak samen popcorn. Daarna gaan alle rolluiken of gordijnen dicht en kruipen jullie gezellig in de zetel onder een dekentje voor de film. Middagdutjes toegestaan.

Picknicken

Maak in de voormiddag samen allerlei lekkere hapjes klaar, en trek er tegen de middag op uit om samen te gaan picknicken. Idealiter vraag je op voorhand nog enkele andere ouders met kinderen om hetzelfde te doen, en spreken jullie af op een gezellige plek. Na een lekkere picknick kunnen de kinderen zich samen uitleven, en hebben jullie ein-de-lijk wat tijd om bij te babbelen.

Extra tip: steek een fles wijn in je picknickmand, om na de lunch gezellig met de andere ouders na te borrelen.

Wellnesscenter

Een tip die misschien meer geschikt is voor meisjesmama’s, al kan het met een zoon zeker ook leuk zijn. Tover jullie badkamer om tot wellnesscenter, en organiseer een beautydagje. Win-win: jij krijgt eindelijk je nagels in alle rust gelakt en hebt het ideale excuus om ongestoord een maskertje aan te brengen, je kind vindt het vast overheerlijk om ongestoord tussen jouw beautyspullen te mogen neuzen.

Fotoshoot

Heb jij ook enkel en alleen foto’s van je kroost waarop ze met een gekke bek, halfopen ogen of een vuile mond staan? Dan is het hoog tijd voor deze vakantieactiviteit. Kies samen een (of meerdere) thema(’s), haal jullie mooiste kleren boven en organiseer een heuse fotoshoot. Wanneer je er wat tijd voor uittrekt, maken jullie er gegarandeerd samen een leuke dag van én hou je er ook nog wat toffe foto’s aan over.